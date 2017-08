Kloub, který hýbe NBA. Na Thomasově kyčli visí osud dvou favoritů

Thomas, který si v průběhu vyřazovacích bojů v dresu Celtics zranil kyčel, neprošel o víkendu zdravotní prohlídkou v Clevelandu a vedení Cavaliers chce žádat šéfy Bostonu o další kompenzaci za Irvinga.

Podle zdrojů ESPN a renomovaného novináře Adriana Wojnarowského může Cleveland výměnu dokonce odvolat, pokud nedojde k přepracování podmínek výměny.

Dosavadní dohoda poslala pětadvacetiletého Irvinga do Bostonu za Thomase, křídelníka Jaeho Crowdera, mladého pivota Anteho Žižiče a cenný výběr v draftu 2018, který původně patřil Brooklynu.

Přijetí výsledků zdravotních prohlídek musí nastat nejpozději do čtvrtečního rána amerického času. Pokud k tomu nedojde, trejd se automaticky ruší. Jestli se však oba týmy dohodnou, dá se tato lhůta prodloužit.

Oba celky před výměnou sdílely informace o Thomasově zdravotním stavu, vedení Clevelandu si ale po prohlídce myslí, že jim Celtics některé informace zatajili. Zdravotní prohlídka Thomase totiž prý odhalila problémy, které by mohly hvězdu minulé sezony stát část příští sezony.

Thomas je přitom v posledním roku své smlouvy - stejně jako hlavní hvězda týmu LeBron James - a Cavaliers by je chtěli mít na hřišti oba od podzimního začátku sezony.

Šéfové Bostonu naopak věří, že Cleveland informovali o zdravotních problémech dostatečně. Generální manažer bostonského klubu Danny Ainge v rozhovoru po trejdu přiznal, že Thomasův zdravotní stav hrál roli v jeho výměně za Irvinga.

Experti původně tvrdili, že toho Cavs dostali za Irvinga hodně nazpět. Cavaliers si hodně cenili hlavně brooklynského výběru v draftu 2018, což Celtics považovali právě za náhradu za neúplně zdravého Thomase. Osmadvacetiletý rozehrávač by za rok chtěl získat svůj největší kontrakt v životě, k čemuž potřebuje brzy zpět na hřiště a dostat se do loňské formy.

Cavaliers původně žádali i trojku loňského, nebo letošního draftu, tedy Jaylena Browna a Jaysona Tatuma, ale těch se Celtics nechtějí vzdát. Teď se však zdá, že jsou oba znovu ve hře.

Kromě svých výběrů v draftu můžou Celtics nabídnout ještě výběr v prvním kole 2018 od Lakers, 2019 od Clippers nebo 2019 od Memphisu a také několik výběrů ve druhém kole.

Irving měl svou zdravotní prohlídkou projít také o víkendu, ale informace o jejím výsledku nejsou známé. On byl hlavním iniciátorem celé výměny, když v létě oznámil vedení Cavaliers, že si přeje být vyměněn.

Thomas, který si zhoršil zranění ve finále Východní konference právě proti Cavaliers, čelil hrozbě operace poraněné kyčle a podle zdrojů ESPN stále ještě nemůže ani běhat.

Pokud bude výměna zrušena, bude se muset Boston poohlédnout po novém rozehrávači, ale těžko bude takhle narychlo hledat někoho s kvalitou Thomase nebo Irvinga.

Jae Crowder (vpravo) z Bostonu najíždí kolem J. R. Smithe z Clevelandu.

Složité to bude pro Celtics i po psychické stránce, pokud by se Thomas i Crowder měli vrátit do týmu, který se jich zbavil. To je však nic oproti situaci v Clevelandu, pokud by se měl vrátit Irving.

Cavaliers by se ho rozhodně museli pokusit okamžitě znovu vyměnit, ale jen těžko by dostali zpět tolik, jako nabízí Boston. Nabídka od ostatních týmů by při nutnosti trejdu Irvinga klesla na minimum.