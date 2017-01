I. T.: miminko z prohrané sázky i nejmenší bostonský rekordman

Sedmadvacetiletý Thomas je snadno k přehlédnutí. Tedy přesněji - byl by k přehlédnutí, kdyby nebyl tak zázračně rychlý, mrštný, šikovný. A taky produktivní.

Jeden z nejmenších mužů v historii NBA, jenž tvrdí, že měří 175 centimetrů, právě prožívá své nejlepší období. Přitom už ta předchozí patřila k jednoznačnému nadprůměru ligy lig.

Isaiah Thomas uzavřel svůj basketbalový účet roku 2016 v pátek, když svému Bostonu zajistil těsnou výhru 117:114 nad Miami osobním rekordem v podobě 52 bodů. Ve čtvrté čtvrtině eskaloval svůj výkon 29bodovým představením, jeho exploze byla vlastně ještě kratší - během necelých šesti minut zapsal 20 bodů.

Devětadvacet bodů za čtvrtou část, takový kousek v dějinách NBA dokázal jen Dirk Nowitzki; před deseti lety.

A lepší byl už pouze Wilt Chamberlain; při svém rekordním stobodovém večeru nasázel v závěrečné části 31 bodů. To hovoříme o roku 1962.

Maličký Thomas je každopádně novým rekordmanem slavných Celtics, výkon Larryho Birda v jedné čtvrtce překonal o pět bodů. A také devět trojek v jednom zápase je nejvyšším číslem, jakého kdy nějaký hráč v bílo-zeleném dresu docílil.

Z padesátibodového večera v podání svého hrdiny se mohli bostonští fandové těšit znovu po deseti letech, tehdy je nadchnul Paul Pierce. Víc bodů - 60 - naposledy nastřílel člen Celtics před více než 31 lety. Bylo to opět Larry Bird.

Na 52 bodů přitom Thomasovi stačilo pouze 26 střel z pole. Pomohl si stoprocentními šestkami 13/13 a také trojkovou bilanci devět tref ze 13 pokusů je třeba vychválit.

Sám Thomas byl po rekordním večeru nanejvýš pokorný a děkoval spoluhráčům a trenérům. A připustil, že padesátku si rozhodně nechtěl nechat ujít, přestože zápas nebyl do posledních chvil rozhodnutý.

Doplňme alespoň slova trenéra Brada Stevense: „Co na to říct? Tohle rozhodně nebyl výsledek mého koučování. Bylo to neuvěřitelné představení silné vůle. A bylo to něco, co jsme potřebovali.“

Už proto, že Boston odehrál šestý zápas za devět dní, třetí během čtyř dnů a druhý zápas ve dvou dnech, z Clevelandu se vracel během noci. Ale Thomas prý před zápasem prohlásil, že Celtics výhru nad Miami potřebují, že ji získají.

„M-V-P!“

Právě tak ocenili bostonští diváci Thomasův poslední výkon. Provoláním, aby mu byla udělena cena pro nejužitečnějšího hráče NBA.

Padesátibodový večer v podání Isaiaha Thomase přitom visel už pár týdnů ve vzduchu, těsně před Vánocemi zmáknul 44bodovou šichtu proti obraně Memphisu.

V prosinci 2016 měl bilanci 30,3 bodu na zápas, mezi všemi střelci v této sezoně mu náleží pátá pozice s průměrem 27,7 bodů.

Thomas, vlastně Sir Thomas

Ve čtvrtých čtvrtinách teď Isaiah Thomas dává víc bodů než všichni hráči NBA - až na jediného, vůbec nelepšího střelce ligy Russella Westbrooka z Oklahoma City.

Z Thomase je nositel pochodně světové značky jménem Boston Celtics.

Není to vůbec dávno, přesně tři dny, co jej mezi stars oficiálně pasoval i samotný Král. „Boston nezpochybnitelnou hvězdu má, a to Isaiaha Thomase,“ prohlásil LeBron James před měřením sil Celtics s Clevelandem Cavaliers.

No a o den později Sir Thomas předvedl něco jako děkovnou řeč...

„Je to jedinečný hráč. Možná snese srovnání s Damonem Stoudamirem. Levoruký, šikovný, pod koš se dostane, kdy chce, umí vystřelit za tři, přitahuje na sebe pozornost obran. Je to velice, velice, velice, velice dobrý hráč,“ uznal LeBron.

Dlouhý stín Isiaha Thomase

To nejsou marné výsledky od usměvavého chlapíka, který byl v draftu vybrán jako poslední, šedesátý. A kterého matka příroda pro profesionální basketbal nevybavila právě vzorově.

A taky od muže, který na basketbalovém dvorci bojuje se stínem Isiaha Thomase. Nositel tohoto jména, rozehrávačská legenda detroitským Bad Boys z 80. let, provází Isaiaha od narození.

Tedy vlastně - Isiah provází Isaiaha ještě déle. To bylo tak: Thomas senior, velký fanda LA Lakers, se před sezonou NBA 1988/89 s kamarádem vsadil. Pokud Pistons ve finále přehrají Lakers, pojmenuju syna Isiah! Ale to se nestane!

Stalo se, Detroit o devět měsíců později triumfoval 4:0 na zápasy.

Úplně jednoduché s naplněním svého fanfarónského prohlášení to ale pan Thomas neměl, u jeho manželky prošla jen klasická biblická varianta Isaiah.

Isiah Thomas vzpomíná na své tituly v NBA s Detroitem Pistons.

Tahle historka se však stala veřejně zajímavou až po mnoha letech. Když se ukázalo, že také Isaiaha Thomase kousl basketbalový brouk. Drobný chlapík řádil. Stal se hvězdou na University of Washington - navázal tu na jiného „palečka“ Natea Robinsona.

A v roce 2011 zamířil do NBA, když si ho zvolilo Sacramento. Je to jedno z mála dobrých rozhodnutí, které Kings za poslední dekádu učinili. Thomas nedostal šanci na zlatém podnose, ovšem jeho bodový průměr nikdy neklesl do jednociferných hodnot.

O pár měsíců později byl Thomas slavný, v přímém souboji nováčků proti Clevelandu prohnal velebenou jedničku draftu Kyrieho Irvinga, když zaznamenal 23 bodů, 11 asistencí a osm doskoků. Také Irving byl na 23 bodech, jenže přidal asistenci jedinou...

Pravda: centimetry, tedy jejich nedostatek bude Isaiahovi vždycky k tíži při obranných činnostech. Tam nutí své trenéry k větší kreativnosti. To byl možná důvod, proč se jej Sacramento po třech letech vcelku bez boje vzdalo, když mělo dojít na jednání o nové smlouvě.

Thomasovým druhým domovem v NBA se tehdy stal Phoenix. Jenže v týmu překypujícím rozehrávači to moc neklapalo, Suns po půlroce provedli čistku a Isaiaha Thomase vyměnili do Bostonu.

Komu změna prospěla?

Phoenix se sesunul ještě blíže ke dnu Západní konference NBA, Boston se v nové éře mladého trenéra Stevense vyšplhal do první trojky ve Východní konferenci a Thomas si loni zahrál Utkání hvězd NBA - stal se nejmenším mužem v historii sešlosti sportujících multimilionářů.

Letos si tuhle akci zopakuje, o tom není mnoho pochyb.

Isaiah Thomas (vlevo) z Bostonu obchází Courtneyho Lee z New Yorku.

Jestli se dosud na Isaiaha Thomase v newyorské Madison Square Garden pořvávalo a bučelo kvůli jeho skorojmenovci Isiahovi, dnes si to tahoun rivalského Bostonu zaslouží sám za sebe.

A zloba MSG, to je jedno z nejlepších ocenění, jaké se může basketbalistovi dostat.