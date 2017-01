Trochu Iverson, zčásti Brady a dílem Mayweather. Když kamarádi inspirují

Isaiah Thomas byl v roce 2011 vybraný až na úplně posledním místě draftu. Kluby NBA si tedy myslely, že jen v tomhle roce bylo k dispozici 59 lepších hráčů než on.

Čtyři hráči, kteří byli vybráni těsně před Thomasem, se jmenují Chukwudiebere Maduabum, Tanguy Ngombo, Ater Majok a Ádám Hanga. Pokud jste o nich neslyšeli, není to tak úplně vaše vina.

Maďar Hanga je kapitánem euroligové Baskonie a jeho kariéra je ještě celkem úspěšná, možná si ho San Antonio do NBA ještě vytáhne. Ale zbylí hráči působí ve druhé lize v Japonsku, v Kataru nebo Libanonu, Majok jeden čas hrál na Slovensku.

Thomas si už tehdy myslel, že je lepší než ostatní, ani zklamání po draftu jeho sebedůvěru nenalomilo. Byl připravený využít svou šanci, až přijde. A ona přišla.

„Myslím, že to je rozdíl mezi mnou a dalšími lidmi. Někteří lidé příležitosti maří, protože nejsou připraveni. Já připravený byl a čekal na svou chvíli. Spoluhráč Jason Terry mi jednou řekl, že příležitosti neodchází, jen připadnou někomu jinému, a to je velká pravda a snažím se podle toho žít,“ říká Thomas.

Isaiah Thomas kyne bostonským divákům při svém 52bodovém představení.

Je spousta hvězdných sportovců, kteří využívají přehlíživost ostatních jako motivaci a umí ji těžit maximálně. Thomas má přesně 59 důvodů, proč se cítit opomenutý - jedním z nich je šestka tehdejšího draftu Jan Veselý.

Isaiah se dnes přátelí s legendou amerického fotbalu Tomem Bradym, nikdy neporaženým boxerem Floydem Mayweatherem nebo slavným basketbalistou Allenem Iversonem. Všichni tři byli v některé fázi kariéry přehlížení a dokázali se dostat na vrchol. Thomas si od nich má mnoho co vzít.

„Takové hvězdy se vyžívají v těžkých situacích. Vždycky podávají nejlepší výkony, když je na ně největší tlak. Do stejné pozice bych se chtěl taky dostat,“ chválí Thomas slavné kamarády.

Sám sedmadvacetiletý rozehrávač přiznává, že se ještě musí zlepšit v pozici lídra týmu. Vždyť ještě před pěti lety bojoval o to, aby se vůbec vešel na soupisku Sacramenta. Hned v první sezoně přehrával na svých pozicích veterány a také vyšší výběr Kings ve stejném draftu Jimmera Fredetteho. Ve své třetí sezoně už dával 20 bodů na zápas, ale Kings prostě nevěřili, že mohou na takovém hráči postavit tým. Přivedli jiné a nechávali Thomase hrát z lavičky a jemu se to nelíbilo.

„Cítil jsem, že mě nerespektují. Každý rok hledali někoho nového na rozehrávku,“ čertil se při té vzpomínce Thomas.

Putoval do Phoenixu, ale ani tam se neusadil. Suns tehdy zkoušeli zvláštní systém se třemi rozehrávači a on byl často na hřišti dohromady s dvojicí Eric Bledsoe a Goran Dragič. Všichni tři si ale navzájem brali míč, ubírali střely a rychle bylo jasné, že ani tady to pro Thomase nebude ráj. Vedení Phoenixu to nakonec vzdalo a v únoru 2015 poslalo Thomase do Bostonu prakticky zadarmo.

Tohle byla ta příležitost, na kterou Thomas čekal. Celtics neměli šikovné hráče na akci pick-and-roll a zoufale jim chyběl střelec z dálky. V Bostonu určitě nečekali, že bude z Thomase taková hvězda tak rychle, ale o jeho kvalitách určitě věděli. Už v létě 2014 se ho snažili zlákat do svého týmu, ale nakonec se to podařilo až o půl roku později.

Od své výměny Thomas střelecky explodoval. Ve zbytku sezony dával ještě z lavičky přes 19 bodů na zápas. Loni už jako základní hráč byl na 22 bodech a šesti asistencích, což mu vyneslo první účast v Utkání hvězd NBA.

Letos hraje ještě výrazně lépe, když na 29 bodů v utkání mu stačí méně než 20 střel. Jen tři hráči v historii ligy měli takové statistiky, a to Shaquille O ́Neal, Karl Malone a Adrian Dantley. V tuto chvíli má Thomas šňůru 28 zápasů s minimálně 20 body. V sezoně přeplněné skvělými individuálními výkony Thomas i přes malou výšku ční nad ostatní.

Koncovka, ring volný

„Nechci znít namyšleně nebo tak, ale já se v tuhle chvíli cítím jako nejlepší hráč na světě. Tak tvrdě na sobě dřu, že kdybych si to nemyslel, nemá cenu jít na hřiště,“ praví Thomas s dětským úsměvem.

Když se díváte na jeho hru v posledních čtvrtinách zápasů, je těžké s ním nesouhlasit. Ve čtvrté čtvrtině je Thomasův průměr 10,1 bodů na zápas, což je nejvyšší číslo od roku 1996, kdy se taková statistika začala sledovat.

Od té doby jen čtyři hráči měli průměr přes osm a půl bodu. Tracy McGrady v roce 2003, Kobe Bryant v roce 2006, LeBron James v roce 2008 a Russell Westbrook letos. Ani jeden z nich však nebyl na deseti bodech.

Thomas říká, že první tři čtvrtiny vnímá jako „zahřívací“ a teprve v té poslední začne být extrémně agresivní a pouští se naplno proti ostatním unaveným hráčům.

„Vůbec nemám ve čtvrté čtvrtině strach, naopak se chci ukázat. Poslední čtvrtina není pro každého. V napjatých situacích znamená každý koš trochu víc a v tu chvíli ožívají nejlepší hráči. Baví mě to,“ říká sebevědomě Thomas.

Isaiah Thomas se loučí s malými fanoušky Bostonu po večeru, ve kterém nasázel 52 bodů do koše Miami.

Bez Thomase by rozhodně tým Celtics nebyl tam, kde je teď. S 26 výhrami a 17 porážkami má Boston osmou nejlepší bilanci v lize a třetí nejlepší na Východě.

Boston má sice spoustu talentovaných hráčů na soupisce, dalšího střelce typu Thomase však hledá zatím marně, proto musí Isaiah často koncovky odehrát hodně na sebe. V základní části tahle taktika může stačit, ale v play-off jsou obrany lepší.

Když se podíváme na Thomasovy statistiky v play-off z minulých let, vidíme výrazné zhoršení úspěšnosti střelby. Obrany se na něj více soustředí a má to těžší. Sice jsme ještě v play-off neviděli letošního Isaiaha, ale i tak bude zřejmě pro Boston stropem finále konference - pokud nedojde k zásadnímu posílení kádru.

Celtics jsou však už několik let jedním z nejnadějnějších mladých týmů a mají také spoustu možností pro potenciální výměnu a zisk hvězdného hráče. V poslední době se ve spojitosti s Celtics hodně mluví o DeMarcusiCousinsovi, JimmymButlerovi, Paulu Georgeovi a dalších, ale k výměnám zatím nedošlo.

Thomas a Celtics na křižovatce

V Bostonu jsou ale také na křižovatce. Po povedené výměně za Paula Pierce a Kevina Garnetta s Brooklynem mají spoustu příležitostí draftovat skvělé mladé hráče. To současný kádr Celtics v čele s Thomasem, Alem Horfordem či Jaem Crowderem nezajímá. Tito muži chtějí vítězit hned a přejí si další hvězdy, které pomůžou týmu už letos nebo za rok.

Navíc v létě bude možnost a zřejmě i nutnost vyřešit s Thomasem a Averym Bradleym nové kontrakty, které oběma hráčům po příští sezoně vyprší. Když utratí Celtics peníze na ně, bude těžší ulovit novou hvězdu.

„Přijde čas, kdy si sedneme a promluvíme se všemi našimi hráči, ale teď se snažíme postavit tým, co může vyhrát titul. Je to ale příjemný problém mít hráče, kteří chtějí zůstat a prodloužit smlouvu,“ řekl generální manažer klubu Danny Ainge.

To je sice pravda, ale pokud nebudou Celtics schopni získat do svého týmu pravou posilu, na titul to zřejmě stačit nebude. Mohou prodloužit smlouvu s Thomasem a čekat, jak se rozhodne Cousins, Butler či George, nebo zkusit vyměnit své výběry v draftu - třeba za Carmela Anthonyho. Už loni se mluvilo o zájmu Celtics o střelce New Yorku, který by se hodil do sestavy týmu a možná by pomohl Bostonu v play-off.

Navíc se Anthony nechal v týdnu slyšet, že pokud Knicks chtějí zbytek sezony už jen odehrát a soustředit se na draft spíše než na play-off, mohl by zrušit klauzuli o své nevyměnitelnosti, kterou má ve smlouvě.

Isaiah Thomas (vlevo) z Bostonu obchází Courtneyho Lee z New Yorku.

Zapracování Mela do sestavy by mohlo Bostonu výrazně pomoci a teoreticky ho přiblížit k titulu už letos, protože by dokázal odtáhnout obranu více od Thomase, navíc by Celtics měli dalšího hráče do koncovek.

Boston přestavuje tým od roku 2013 a Thomas pomohl přestavbu značně urychlit, přesto většina hráčů vypadá jako někdo, kdo nebude v týmu nebo minimálně v základní rotaci, až bude přestavba kompletní. Jestli Celtics vidí letošní draft jako možnost získat superhvězdu do své sestavy a vybudovat tým, který může dosáhnout vrcholu spíše za pět let, mohou vyměnit současné hráče za výběry v draftu.

Manažer Ainge vždy říká, že nikdo není nedotknutelný a pokud má být letošní draft tak nabitý, jak se zdá, musí to v Bostonu aspoň zvážit.

V tuhle chvíli však vidí Thomase jako důležitého hráče a zbavovat se ho nehodlají. Ainge dokonce řekl o Thomasovi v médiích, že by se mohl stát legendou Celtics.

Na konci loňského roku se tomu malý velký muž přiblížil, když si střelecké maximum zlepšil na 52 bodů - ve své parádní chvíli, čtvrté části, nasázel proti Miami plných 29 bodů (podrobněji zde).

„Hodně lidí v téhle organizaci v mé schopnosti věří a já jsem za to rád. Když za vámi stojí celý tým, trenéři, hráči a tak, máte sebevědomí, že na hřišti dokážete cokoliv. Milují mě takového, jaký jsem, a já nejsem typický rozehrávač, jsem tak trochu zvláštní,“ říká Thomas.

Slovinský rozehrávač Saša Vujačič z New Yorku brání Isaiaha Thomase z Bostonu.

Je to pravda Thomas je zvláštní, ale Celtics jsou také zvláštní tým. Jsou ve špičce ligy, a přitom mají v záloze tolik talentů a dalších cenných aktiv k výměně jako možná žádný jiný tým v lize.

Jak se rozhodnou postupovat v blížící se uzávěrce trejdů, rozhodne o budoucnosti Isaiaha Thomase i celého Bostonu Celtics.