Myšlenky na sestru, hodiny u zubaře. A pak Thomas napodobil Iversona

Dají se najít klasické důvody, proč basketbaloví Wizards druhý zápas série prohráli. Jako třeba, že si v důležitých chvílích přestali přihrávat a hráli hodně na sebe a hlavní hvězdy týmu jsou unavené, protože hrají celu sezonu příliš mnoho minut.

Žádný z důvodů však není tak zajímavý jako velký výkon malého muže na rozehrávce Bostonu.

Dejme stranou to, že Thomas před pár dny brečel na pohřbu své sestry. Pouze 175 centimetrů vysoký hráč vstoupil do play-off pod tlakem názoru, že drobní hráči nedokáží vést svůj tým k úspěchu.

Že takhle malí hráči nemohou být superhvězdami.

On to však své kvality projevuje v přímém souboji s dalším hvězdným rozehrávačem Johnem Wallem.

Kdyby Wall udržel v závěru výkon, který předváděl po tři a půl čtvrtiny, byl hvězdou on. Jenže Wall v závěru příliš spoléhal na střelbu z dálky a zastavil do té doby skvělý útok Wizards.

Isaiah Thomas byl naopak v poslední čtvrtině k nezastavení, bojoval v obraně a v útoku nutil Walla běhat skrz jednu clonu za druhou a proměňoval volné střely.

I přes bohatou historii nejúspěšnějšího klubu historie NBA se Thomas zapsal do kronik Celtics zlatým písmem. Jeho 53 bodů bylo druhým nejlepším výkonem hráče Bostonu v historii play-off - po 54 bodech Johna Havliceka v roce 1973.

Za čtvrtou čtvrtinu a prodloužení nastřílel 29 bodů a jen o bod prohrál za celým týmem Wizards.

Thomasův výkon je nejlepším střeleckým počinem v play-off od 55 bodů Allena Iversona v roce 2003.

Jakoby mimochodem vyčnívá statistika, že je prvním hráčem Celtics, který v jednom ročníku zvládl padesátibodový zápas v základní části i v play-off.

A to vše za nepříjemných okolností nejen okolo smrti sestry, ale také problémů se zubem, o který přišel v úvodním souboji. Ve dvou dnech před utkáním strávil dohromady deset hodin u dentisty, který se mu snažil vyražený přední zub spravit.

„Dnes by měla má sestra třiadvacáté narozeniny. To nejmenší, co můžu udělat, je hrát pro ni,“ řekl k tomu všemu Thomas.

Samozřejmě, že Thomas nevyhrál zápas sám. Trenér Brad Stevens určil pevnou osmičlennou rotaci, které se držel, a hráči se mu odvděčili.

Boston však nemá v sérii ani zdaleka vyhráno. V obou zápasech jim nevyšel úvod a hodně ztráceli, než otočili skóre. Navíc se jim moc nedaří bránit Johna Walla, který nasázel 40 bodů, kdyby trefil o jednu o dvě střely víc, mohla být debata jiná.

Avšak Celtics mají skvělého Thomase, možná nejlepšího hráče dosavadního play-off. Pokud bude v podobných výkonech pokračovat, mohou v Bostonu pomýšlet hodně vysoko.

„Je fajn být zmiňován v jedné větě se všemi těmi velkými jmény z historie Celtics. Ale dokud nevyhrajete titul, nemůžete se brát za velkého hráče. O tom to celé je,“ prozrazuje současný vůdce ikonického basketbalového klubu své ambice.