Bronz zajistí házenkářkám Poruby jen dvě výhry nad Olomoucí

„Nic jiného než dvě výhry se od nás nečeká,“ potvrdila porubská kapitánka Leona Šviráková.

Porubanky hostí Zoru Olomouc v sobotu od 17.00 v hale v Polance, kde už tuto sezonu několikrát hrály. Pokud uspějí, rozhodující třetí duel sehrají na domácí půdě v hale Sarezy v Moravské Ostravě. Z ní je v sobotu vyhnal florbalový turnaj vozíčkářů.

Sokolky v minulých pěti sezonách pokaždé urvaly ligovou medaili. Nyní hrozí, že úspěšná série skončí. „Kolikátou medaili máte v řadě, není důležité, ta je vždy motivace,“ prohlásil porubský trenér Peter Olšavský. „A my se chceme bronzem odvděčit i fandům, získat ho i pro ně.“

Olšavský věří, že Sokol odehraje v této sezoně ještě dva zápasy. „Ta minulá prohra v Olomouci byla velká hanba, protože podle výsledků a úspěchů, které jsme v sezoně dosáhli, jsme měli ten zápas zvládnout s přehledem,“ podotkl kouč. „Ale dolehly na nás některé okolnosti. Možná se už trochu projevuje i psychická únava. K tomu se už delší dobu moříme se zakončením. Do šancí se holky dostávaly, ale neproměňovaly je.“

Porubské družstvo trápí i zranění, nebude tak kompletní. „To už nejsme asi tři týdny, ale nechci to rozebírat, to by byly laciné výmluvy. Je nás dost, abychom mohli hrát,“ uvedl Olšavský. Podle něj musejí Porubanky ukázat, že vítězství v Českém poháru a semifinále Challenge Cupu nebyly náhody.