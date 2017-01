Sdruženář Portyk je ve Val di Fiemme po skoku sedmnáctý, vede Frenzel

Lídr SP Frenzel všem ulétl, výkonem 138 metrů jako jediný přeskočil hranici 130 metrů. Do stopy vyrazí s náskokem 18 sekund na Japonce Go Jamamota. Portyk skočil 123 metrů, Dvořák 114,5. Jako poslední by měl vyběhnout Martin Zeman, který v Itálii debutuje. Běžecká část začne ve 13:00.