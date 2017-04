Nastase: Můžou mě poslat do vězení. Hrubiána se zastala gymnastka

Nadia Comaneciová se stala v roce 2000 sportovkyní století, bývalá gymnastka se proslavila pěti olympijskými zlaty i emigrací do USA. „Ale nikdy jsem nepřestala být Rumunkou,“ vzkázala před lety.

Teď se její vlivný hlas znějící národní hrdostí zapojil do debaty okolo Nastaseho, který dostál přezdívce „Nasty“, což by se dalo přeložit i jako sprostý.

Tenisový bouřlivák Nastase se naplno rozjel při domácím fedcupovém klání ve městě Konstanca proti Velké Británii.

Jako kapitán fedcupového výběru nejprve urazil Serenu Williamsovou a jejího nenarozeného potomka. „Jakou bude mít barvu? Čokoláda s mlékem?“ narážel na barvu pleti grandslamové rekordmanky a jejího snoubence Alexise Ohaniana.

Pak sexisticky dorážel na kapitánku Anne Keothavongovou a při sobotním zápase nadávkami rozplakal Johannu Kontaovou. Když ho vyváděli ze stadionu, tak pokračoval ve sprosťárnách. Obořil se i na reportérku agentury APP.

Nadia Comaneciová.

„Ilie je velký patriot a někdy řekne věci, které nemyslí vážně. To je prostě Ilie, pořád je mým kamarádem,“ zastala se Nastaseho po víkendu někdejší fenomenální gymnastka Comaneciová. „Samozřejmě je zodpovědný za to, co vypustí z úst. Myslím, že ve sportu je důležitý respekt a dobré chování. Bude muset nést následky. Ale lidé dělají chyby. Každý v Rumunsku miluje Ilieho, protože je to Ilie.“

Jenže v nemilosti zůstává u většiny fanoušků.

Navíc se ozvala dotčená Serena Williamsová, v prohlášení na Instagramu vyjádřila plnou podporu Mezinárodní tenisové federaci ITF ve vyšetřování, která nejspíš Nastaseho potrestá.

„Jsem zklamaná z toho, že žijeme ve společnosti, kde lidi, jako je Ilie Nastase, mohou vůbec pronést rasistické projevy vůči mně a nenarozenému dítěti a navíc sexistické poznámky na adresu mých kolegyň,“ píše Američanka v prohlášení. „Nezabrání mi to, abych šířila lásku, světlo a pozitivní myšlení ve všem, co dělám. Dál se budu prát za to, co je správné.“

Na závěr odcitovala úryvek z díla černošské spisovatelky a bojovnice za lidská práva Mayi Angelouvé „Still I Rise“, což se dá přeložit jako „Vždycky povstanu“.

A co na to Nastase? Ještě před zveřejněním Serenina vzkazu reagoval po svém.

„Nelituju toho a můžou mě poslat do vězení, jestli chtějí. Nezajímá mě to. Kašlu na to, jestli dostanu pokutu, nebo mě zbaví kapitánské židle,“ citoval sedmdesátiletého Rumuna deník Daily Mirror. Překlad jeho slov do češtiny je přitom velmi mírný...