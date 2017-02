Z ticha do extáze. Na Hustopečském skákání zářili hlavně muži

Ti nejlepší z vytáhlých chlapíků díky nim v sobotu vylétli přes laťku ve výšce 230 centimetrů, čímž z jihomoravské akce znovu udělali jeden z nejlepších výškařských mítinků planety.

„230 je hranice extratřídy a my ji jako jediný mítink v republice držíme už dvanáct let,“ jásal ředitel Hustopečského skákání Zbyněk Háder. „Jsem strašně spokojený a chci poděkovat hlavně divákům, protože závodníky nesli nahoru.“

Pro zachování genderové korektnosti je třeba podotknout, že předchozí slova se týkala opravdu jen závodníků. Závodnice se tentokrát v Hustopečích příliš nevytáhly, vítězná Morgan Lakeová z Velké Británie se přehoupla „jen“ přes 192 centimetrů. Navíc se jí to povedlo až při rozeskakování o prvenství s Ukrajinkou Julií Levčenkovou.

„Škoda, holky měly našlápnuto na víc, ale prostě se to nepovedlo. Přitom jsem očekával, že právě ženská soutěž bude kvalitnější,“ podotkl Háder, kterému po polovině hlavního sobotního programu příliš do smíchu nebylo. Ani obecenstvo se při marném dámském snažení nerozhicovalo tak, jak je v Hustopečích obvyklé.

Bábu vyřadilo modré oko

Mužská soutěž se navíc musela obejít bez dvou hlavních taháků – loni druhého Brita Chrise Bakera nepustila na jih Moravy nemoc, oblíbence českých fanoušků Jaroslava Bábu zase zranění. „Spadl při tréninku a má modré oko. Věděli jsme to déle, ale věřili jsme, že nastoupí, protože diváci ho tu milují. Ale oznámil nám, že mu doktorka vystavila stopku,“ přiblížil Háder.

Ani v plném složení neměla startovní listina takové grády jako v minulosti, co teprve po jejím seškrtání... Zbylí muži létající přes laťku však hustopečskou pověst zachránili, hned pět se jich dostalo přes 226 centimetrů. „Jak to začalo ‚padat‘, tak to byla extáze, diváci vytvořili super atmosféru,“ básnil Háder.

Ovace pro vítěze nakonec sklidil polský sympaťák Sylwester Bednarek, který se po dlouhých osmi letech vznesl v hale přes 230 centimetrů. „Dlouho jsem na to čekal. Mám nového trenéra, dělám progres, jsem v pohodě a cítím, že všechny mé skoky jsou dobré,“ líčil 27letý muž s holou hlavou lámanou češtinou. „V Hustopečích to mám rád. Je tady skvělá atmosféra, pomáhá mi hudba, vyhovuje mi i povrch.“

Právě v něm se ukrývá podstatný kus hustopečského kouzla. „Nyní jsme měli nový povrch na odrazišti a holky se s ním praly trošičku víc než kluci, kteří jej umí lépe využít. Navíc umí udělat větší show, což jim pomáhá,“ vysvětloval Háder, který po soutěži přímo zářil. „Byly to velké nervy. Zvlášť, když jsem se dozvěděl, že se v Karlsruhe skočilo 230. Nakonec se to podařilo i tady, takže znovu máme nejlepší výkon roku. Pak to ze mě spadlo a už jsem tancoval,“ svěřil se ředitel úspěšné akce.

Přes 230 centimetrů se dostal i Mexičan Edgar Rivera, čímž Hustopečím ještě zvedl známku.

Klučinová dala přednost tichu

Při Bábově absenci se tentokrát domácí závodníci s těmi nejlepšími měřit nemohli. Potěšil však Martin Heindl, který s 223 centimetry obsadil sedmou příčku. „Panuje tak 75procentní spokojenost,“ hlásil vytáhlý Brňan. „V létě jsem změnil trenéra, pracujeme hodně na technice. Ještě to není úplně ono, s mojí výškou bych měl přece jenom mířit výš. Ale rozhodně se cítím líp, ty výšky mi nepřipadají tak vysoko jako dřív.“

Zatímco v minulých letech startoval v Hustopečích pouze v závodě druhé kategorie, nyní si Heindl poprvé zaskákal s těmi nejlepšími. „Atmosféra byla neuvěřitelná. Diváci mě hnali nahoru, kolegům jsem říkal, že si je asi budu vozit na všechny závody,“ usmíval se Heindl.

Skoro jako doma se mohl v Hustopečích cítit Slovák Matúš Bubeník, který žije v Brně. Sobota mu však nevyšla, s 215 překonanými centimetry spokojen nebyl. „Čekal jsem trošičku lepší výkon, ale nebylo to až tak špatné na to, že jsem prošel menším zraněním a asi 14 dní jsem nemohl skákat,“ hodnotil absolvent Masarykovy univerzity.

V ženské soutěži chyběl český supertalent Michaela Hrubá, která se nedohodla s pořadateli. Zastoupily ji tak Lada Pejchalová s Eliškou Klučinovou, které se podělily o desáté místo s výkonem 183 centimetrů.

„Nejvíc mi dělal problémy rozběh, asi to bylo stresem,“ svěřila se teprve 18letá skokanka, která některé své pokusy kvůli nepovedenému rozběhu opakovala. „Psychicky to úplně nezvládám, musím se zlepšit. Možná to bylo tím, že se mnou závodily známější závodnice.“

Vícebojařka Klučinová na rozdíl od ostatních skákala v tichu. „Jak neskáču tak často, tak mě hudba spíš rozhazuje. Musím mít klid a soustředit se na své kroky,“ vysvětlila. Z výkonu ovšem nadšená nebyla. „Bylo to takové nevyskákané. Je začátek sezony, takže běhám pořád jinak, jinak se odrážím, navíc nejsem úplně výškařka. Ale snad to bude lepší,“ doufá.