Pomohla nám změna obrany, chválí hranický kouč po remíze s mistrem

„Pro nás je to jednoznačně ztráta. Udělali jsme spoustu nepřesností, technických chyb a k tomu se přidala řada neproměněných šancí,“ litoval kouč Plzně Martin Šetlík na webu házenkářského svazu. Po domácí výhře nad lídrem tabulky ze Zubří přitom úřadující šampion začal hodně svižně a už po pár minutách si v Hranicích vypracoval pětibrankový náskok. I když pak domácí zabrali, do šaten se šlo za stavu 11:14.

„Na začátku jsme měli z Plzně příliš velký respekt, z čehož pramenily technické chyby. Plzeň jsme pustili do rychlých protiútoků, z toho hosté těžili a udržovali si náskok celý poločas,“ řekl Hrabal.

Plzeň kromě soupeřů stále bojuje i s početnou marodkou. Už tak zdecimovaný tým přišel před zápasem také o nemocného Tonara, svého nejlepšího střelce a ofenzivního dirigenta. I tak měl Talent dlouho utkání pod kontrolou, po většinu druhého dějství si udržoval čtyřbrankový náskok. Jenže v posledních patnácti minutách o něj přišel.

Závěr byl dramatický. V 55. minutě hostující Šíra upravil na 21:23, jenže pak sudí v rychlém sledu vyloučili Plzeňským dva hráče a v 59. minutě Hranice přetočily skóre na 25:24.

Bod Západočechům zachránil Poloz, který si seběhl z křídla a po přihrávce Škvařila překonal gólmana Magrlu. Domácí útok pak zastavili sudí kvůli prorážení a nakonec mohl z poslední akce přece jen Ivančev urvat pro Plzeň vítězství. Jenže z pravého křídla trefil brankáře hodně bolestivě do hlavy.

„První poločas byl slušný, hlavně vstup do něj se nám povedl. Bohužel ve druhé půli se projevila absence hráčů na spojkách. To byl hlavní důvod, proč jsme nedotáhli zápas do vítězného konce,“ mínil Šetlík.

Zatímco Hrabal chválil: „Pomohla nám změna obrany, s příchodem Andrše s Indrákem byla agresivnější a aktivnější. A hodně nám pomohl i Magrla v bráně.“