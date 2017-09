Nechceme se šmodrchat na konci, plánuje hranický kouč Hrabal

Sotva se otřásli z hrůzného zážitku, uvědomili si, že pokud si nechtějí něco podobného zopakovat, musí se tým změnit. Přišlo šest nových hráčů a i s nimi Cement čeká ostrý start extraligy - v sobotu hrají v Lovosicích ve speciálním utkání na zimním stadionu v rámci výročí založení místního klubu. O den později je čeká zápas prvního kola v Plzni.

„V obou střetnutích budeme muset hodně střídat a snažit se rozložit zátěž na co největší počet hráčů,“ tuší trenér Cementu Libor Hrabal.

Jaké změny jste tedy v týmu udělali?

Chtěli jsme především rozšířit kádr a hlavně o nějaké mladé kluky, aby se nám první druhá vlna trochu zrychlila. Přišlo hodně hráčů z Litovle - Pernička, Kozlovský, Mičola a Bechný, v Litovli na jaře hostoval i Hub. A z Bystřice přišel pivot Matěj Salvet. Teď máme kádr široký a chceme eliminovat to, že se nám někdo zraní. Teď máme náhradu na každém postu.

Začíná tedy nová éra Cementu, kdy hráči z generace, která vyhrávala medaile, budou postupně odcházet?

Říkali jsme, že musíme tým omladit, protože věkový průměr už byl vyšší. Přišli mladší kluci, a takto to teď chceme dělat.

Věříte, že s posilami už nebudete bojovat o život?

Na jaře jsme se zachraňovali ne za pět dvanáct, ale minutu po dvanácté, takže první krok je pro nás dostat se do play-off. Nechceme se zase tam někde šmodrchat na konci a hrát o baráž. Jednoznačně chceme do první osmičky, to je první krok, pak se uvidí, co dál.

S Martinem Stržínkem, který většinu sezony promarodil, tedy dál počítáte?

Minulou sezonu jsme se dohodli, že dostane čas, ať se dá do pořádku. V létě s námi začal normálně přípravu. Říkal, že to je dobré, ale teď ho zase chytla achilovka. Dali jsme mu teď volno, ale normálně s ním počítáme. Doufám, že když nebude tak velké tréninkové zatížení, tak ten rok snad ještě vydrží. Musíme být teď citliví a opatrní.

Bude obměněný tým potřebovat víc času na sehrání?

Příprava ukázala, že je dost věcí, které musíme dopilovat. Byla škoda, že do zápasů na turnaji v Litovli nemohli zasáhnout Bechný ani Stržínek, ale je jasné, že nejdřív se musí stoprocentně doléčit.