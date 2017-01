Hradecká v Perthu vítězí a chybí jí jen Kvitová

Po vítězném boji s Gavrilovovou jste dnes hladce porazila i

Arruabarrenaovou, nemrzí vás, že nebude pokračování?

“Docela škoda, že to pro nás dnes končí, když jsem se tak rozehrála. Bohužel ten první zápas s Vandewegheovou byl těžký, člověk je ještě nerozehraný a stále se rozkoukává. Ale i tak je to výborná příprava na Melbourne, kam můžu určitě odjíždět s dobrým pocitem.

Zvládli jste už v Perthu i nějaký jiný program, než zápasy?

“Zatím jsme nic mimo tenis nestihli, zítra ale plánujeme vyrazit se konečně podívat aspoň na pláž a možná i do města. Mě navíc strašně dlouho trvalo, než jsem se tu přehodila časově. Byla jsem unavená, k tomu to hrozné vedro posledních dní, takže jsem pomalu ani nedošla na bazén...

Jak se těšíte na novou deblovou spoluhráčku Kateřinu Siniakovou?

Určitě moc, ale začátek se nám díky mé zdejší účasti trochu zkomplikoval. Měla jsem hrát s Katkou čtyřhru už tenhle týden v Šen-čenu, ale kvůli mému startu tady na Hopman Cupu jsme musely změnit plán. Byly jsme domluvené, že před Melbourne zkusíme aspoň jeden zápas právě v Šen-čenu, kde je Katka v hlavní soutěží, já bych se dostala do kvalifikace a zahrály bychom si společně čtyřhru. My jsme spolu totiž debla hrály pouze někdy před pěti lety na menším turnaji, což se ani nedá moc počítat. Takže jsme si předtím chtěly zahrát.

Zatím se vám ale tento týden oběma daří v singlu.

Nakonec jsem ráda, že to takhle vyšlo, Katce jsem se omluvila, vzala to a na oplátku s ní pojedu oproti původnímu plánu po Australian Open na turnaj do Dubaje, s nímž jsem původně nepočítala. Teď se ale zkrátka potkáme až na Australian Open. Ale Katce se daří, už je ve 3. kole dvouhry, takže se taky dobře rozehrála a věřím, že se obě sejdeme nažhavené příští týden v Melbourne!

Tam se tedy přesouváte rovnou z Perthu?

Ano, v sobotu plánujeme přelet do Melbourne, kvalifikace začíná už ve čtvrtek, tak aby se člověk trochu srovnal.

Určitě jste v kontaktu s kamarádkou Petrou Kvitovou?

S Petrou jsem v kontaktu pořád, líčím jí, jaké to tady je, na což se mě sama vyptává. Pořád mi to tady vychvalovala a musím říct, že nelhala, je to tady fakt super. Lidé jsou tu strašně příjemní a se vším jsou vám k ruce, nic tady není problém, což mi přijde až neskutečné.

Otázky ohledně Petry jsou asi stále frekventované?

Na Petru se mě tu ptají pořád, hlavně v rozhovorech, ale i samotní hráči. Ze začátku po příjezdu se na ní pořád vyptávali mě i trenéra, všichni jsou stále překvapení, co všechno se může stát. Ale Petru samozřejmě všichni podporují.

A Váš osobní vzkaz pro Petru z Perthu?

Chybí mi tady, nemám s kým jít na pokec a na kafíčko, tak ať se kouká rychle uzdravit a hurá na tour!