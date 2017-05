Stříbrné Lvice hlásí první pohyb v kádru, hlavně pod košem

Na hru pod košem sice měli trenéři hradeckých Lvic v uplynulé sezoně dost hráček na výběr, přesto právě na ni budou v Hradci před nadcházející sezonou nějaké hráčky shánět. Alespoň to vyplývá z prvních informací o změnách v kádru letošních ligových stříbrných basketbalistek, které jsou k dispozici.

Podle těch zpráv totiž v příští sezoně dvě pivotky nebudou pokračovat a další dvě si ještě působení v Hradci, a dokonce v basketbalu vůbec, rozmýšlejí.

„Končí Klára Rosenbaumová a Lenka Pazderová. První je těhotná, pro druhou byla uplynulá sezona poslední ligovou,“ potvrdil tyto informace Miroslav Volejník, prezident hradeckého klubu.

Konec obou podkošových hráček bude pro hradecký tým ztrátou. Vždyť Rosenbaumová si svými výkony v této sezoně vybojovala nominaci do české reprezentace, která se připravuje na letošní mistrovství Evropy. Na něm už ale hrát nebude. „Někoho pod koš budeme shánět, možná to budeme letos řešit cizinkou, ještě uvidíme,“ poznamenal Volejník.

Jak moc to bude nutné vzhledem k očekávanému konci Rosenbaumové a Pazderové, ukáží následující týdny. U dalších dvou podkošových hráček - Michaly Hartigové a Chorvatky Josipy Buraové - vedení klubu zatím neví, jestli s nimi může počítat.

První z nich zvažuje, zda s vrcholovým basketbalem vůbec bude dál pokračovat. „Zatím je to s otazníkem, nechávám tomu ještě chvíli čas, není to moc dlouho, co skončila minulá sezona,“ komentovala své další možné basketbalové působení Hartigová, kterou v závěru minulého ligového ročníku omezovaly problémy se zády. „Už je to prakticky v pořádku, záda polevila, dala jsem se dokupy,“ sdělila.

O pokračování Buraové bude jasněji v červnu, kdy s ní vedení hradeckého klubu v průběhu mistrovství Evropy bude jednat. „My máme zájem, je to velmi dobrá hráčka, která v Česku působí už čtyři roky. Předběžně jsme domluveni, že by u nás pokračovala,“ uvedl manažer Volejník.

Ke změnám v kádru, který se po roční pauze probojoval do ligového finále a slavil stříbrné medaile, by mohlo dojít také na postu rozehrávačky. Po ročním působení v Nymburce by se v hradeckém dresu mohla znovu objevit Kateřina Zavázalová. „Jednáme o tom, z její strany je zájem,“ řekl hradecký manažer.

Hradec se už pustil do letní přípravy s odhodláním i přes zmíněné změny zůstat na úrovni, na jaké se v posledních sezonách pohybuje. „Neměli bychom být slabší, chceme zase hrát nahoře,“ ujistil Volejník.