Světový pohár bikerů skončil, v Andoře dojel Cink druhý, vyhrál Absalon

Závěrečný závod Světového poháru horských kol ve Vallnordu (Andorra) - cross country Muži: 1. Absalon (Fr.) 1:26:08, 2. Cink (ČR) -43, 3. Rodríguez (Šp.), 4. Marotte oba -55, 5. Tempier (oba Fr.) -1:04, 6. Fanger (Švýc.) -1:16, ...25. Škarnitzl (ČR) -4:36.

Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Absalon 1310 b., 2. Schurter (Švýc.) 980, 3. Marotte 948, ...9. Cink 525, 15. Kulhavý (ČR) 440, 27. Škarnitzl 267, 88. Nesvadba (oba ČR) 23. Ženy: 1. Neffová (Švýc.) 1:31:32, 2. Dahleová-Flesjaaová (Nor.) -36, 3. Pendrelová (Kan.) -1:21, 4. Rissvedsová (Švéd.) -2:25, 5. Wloszczowská (Pol.) -3:08, 6. Campuzanová (Mex.) -3:09, ...18. Štěpánová -9:49, 35. Škarnitzlová (obě ČR) -2 kola.

Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Pendrelová 1030, 2. Langvadová (Dán.) 1006, 3. Battyová (Kan.) 710, ...7. Nash 630, 32. Štěpánová 248, 61. Škarnitzlová 67. Muži do 23 let: 1. Guerrini (Švýc.) 1:19:50, ...9. Vastl (ČR) -2:25.

Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Carod (Fr.) 460, ...14. Vastl 78, 40. Průdek (ČR) 15. Ženy do 23 let: 1. Freiová (Švýc.) 1:21:24, ...4. Průdková (ČR) -3:52.

Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Freiová 450, ...11. Průdková 93, 13. Czeczinkarová (ČR) 75.