Kulhavý a další top bikeři se chystají na tradičního Manitoua

„Nemá být velké vedro, jenom kolem 20 stupňů, a občas určitě zaprší. To těmhle srdcařům vyhovuje, proto se přihlásili,“ soudí organizátor sobotní akce Ivan Jeníček.

V hlavním závodě na 66 kilometrů, který startuje v 11.30 z Resselova náměstí v Chrudimi, by měli být Kulhavého největšími soky Pavel Boudný, Matouš Ulman nebo Emil Hekele, cyklokrosový reprezentační veterán. Předjet někde aspoň na chvíli Kulhavého však bude výzva i pro dalších více než 1 500 soutěžících i na kratších distancích délky 39, resp. 20 kilometrů, jež mají s hlavní společné úseky a bikeři se na ně vydají ve 12.30 a ve 13 hodin.

Na Kulhavého a spol. čeká celkové převýšení téměř 1 600 metrů. „Nejvyšší bod Železných hor, Vestec, má výšku 668 metrů. Někdy závodníci kouknou do mapy a řeknou si: to dáme v pohodě. Pak dojedou do cíle a jsou vyždímaní jako hadr,“ směje se Jeníček.

Kromě populárních Širokých schodů přímo v Chrudimi jsou podle něho po trase atraktivní především klikatící se sjezd a výjezd u Smrkového Týnce, brod přes Chrudimku u hospody Na Pilce (který někdo profrčí, jiný raději proběhne) a stoupání na hřeben hor.

„Vždycky říkám, že se točíme kolem vysílače Krásný, pořád ho vidíte, takže se nemůžete ztratit,“ glosuje nejdelší trať Jeníček.

Na své si v Chrudimi přijdou i děti včetně těch, které zatím dovádějí jenom na odrážedlech. Od 9 hodin budou zápolit v prostorách bývalého plochodrážního stadionu za gymnáziem Josefa Ressela.