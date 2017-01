Hradecká s Pavláskem počkali na ohňostroj a ráno šli na kurt

Jako první šla na kurt už v deset hodin ráno Lucie Hradecká a necítila se úplně komfortně. „Na Nový rok jsem možná kdysi hrála kvalifikaci v Aucklandu, ale dnes to nebylo úplně příjemné jít tak brzy na kurt. Včera jsem moc nemohla usnout, byl Silvestr a tudíž hodně hlučno... Šla jsem spát až asi v jednu a ráno byl ten budíček opravdu krutý!“

Žádná divoká oslava se ale podle jejího spoluhráče Adama Pavláska nekonala. „Měli jsem včera večer jen společnou večeři pro všechny zúčastněné týmy, šel jsem sice spát dřív, ale tím, jak ten Silvestr byl hned vedle, tak jsem taky zabíral déle.“

„A navíc hned před hotelem pak probíhal novoroční ohňostroj, vydržela jsem na něj a byl krásnej, skoro desetiminutovej - ale pak se fakt nechce vstávat...“ doplnila Hradecká.

Té se následně zápasová premiéra v Perthu proti Američance Vandewegheové výsledkově nevydařila. „Byl to můj první zápas nové sezóny a ještě venku. A potom, co se doma v Česku trénuje v hale a v zimě, tak si člověk trošičku zvyká a na kurtu se hledá. Ale myslím, že to i díky těmhle okolnostem napoprvé nebylo až tak strašné a těším se na další zápasy, že se už bude cítit o něco líp.“

Naopak po cenném vyrovnání sahal vzápětí Pavlásek, ale americkému sokovi Sockovi nakonec podlehl po třísetovém boji. „Myslím, že jsem proti němu odehrál solidní a vyrovnaný zápas. Trošku mě jen mrzí, že mám ještě trochu poraněné zápěstí, což mě dnes limitovalo. Takže to asi nebyl úplně výborný výkon, ale hodně solidní a hra dobrá proti tak silnému soupeři. Snad budu na další zápasy už zdravotně fit.“

Závěrečný mix si tak už Adam s Luckou mohli za rozhodnutého stavu užít, přesto se sžívali s novým herním formátem Fast4.

“Nikdy jsem tímhle systémem ještě nehrála a vlastně jsme až během hry prakticky přicházeli na to, jak to vlastně je.

Jestli je třetí set, zda se hraje nebo nehraje. Pokaždé přišla nějaká novinka, třeba při tom prasátku při podání, kdy všichni automaticky přestali hrát, ale to v tomhle systému normálně platí jako dobrý úder...“ smála se nové zkušenosti hned po zápase Lucie Hradecká.

Nejen ji, ale i celou halu však asi nejvíc pobavil pád čárového rozhodčího při podání, během odlehčené části zápasu. „Mě by jen zajímalo, jestli to nafilmoval nebo ne. Jinak to bylo výborný, byl to ukázkový pád!“

Zatímco Adam už si premiéru na Hopman Cupu odbyl předloni, pro Lucii jde o letošní premiéru. Na tom, že jde o skvěle připravený a hráči oblíbený turnaj, se však oba hned shodnou.

„Bydlíme letos akorát v novém hotelu, který je otevřen teprve asi dva nebo tři týdny. Jinak zázemí a všechen servis jsou tady super jako předtím a je to krásné zpestření před nadcházejícími turnaji.“ pochvaloval si Adam Pavlásek a Lucie Hradecká jen doplnila, že kamarádka Petra Kvitová při vychvalování Perthu nepřeháněla.

„Už jsem měla předem zprávy od Péti, že je to tady výborný. Ona má neskutečné vzpomínky na to, jak to tady všechno funguje, takže jsem už tak nějak věděla, do čeho jdu. A fakt si teda nevymýšlela - je to tady opravdu super, všichni jsou tady moc příjemní a pomůžou kdykoliv, když si člověk s něčím neví rady.“