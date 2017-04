Scházela nám větší chuť, uznal kouč hokejbalistů Plzně po vyřazení

„Škoda, že se nám nepovedlo zvládnout první zápas v Kladně. Ale pokud budeme objektivní, v celé sérii nám scházela větší chuť a bojovnost o každý kousek hřiště než našemu soupeři,“ uznal na klubovém webu trenér Michal Edl.

Hodně napověděl už třetí duel. Kladenský Špaček skóroval hned z první akce, pak přidal druhý gól a zkázu v první třetině dokonal ve 13. minutě Kudela. „Soupeři jsme darovali všechny góly jako na zlatém podnose. Po první třetině bylo po zápase,“ litoval kouč Mečounů.

Nedělní čtvrtý zápas byl o hodně vyrovnanější. Domácí poslal do vedení Švarc, jenže ve druhé části Plzeň nevyužila minutovou přesilovku 5 na 3 a naopak Kladno brzy stejnou výhodu využilo. Drama rozhodla až závěrečná pětiminutovka. Hosté dvakrát skórovali v rozmezí pouhých 70 vteřin a odskočili na 1:3.

Kastner ještě v poslední minutě při power-play vykřesal pohotovou dorážkou naději, ale poslední slovo patřilo Hnízdilovi, který střelou do opuštěné branky poslal Kladno do finále. „V play-off jsou důležitým faktorem přesilové hry. Dokázali jsme eliminovat plzeňské střelce a naštěstí jsme to byli my, kteří v převaze vícekrát skórovali,“ mínil kladenský obránce Jan Pospíšil.

Plzeň, která šla do play-off až ze šesté pozice, ve čtvrtfinále přetlačila Ústí nad Labem. Přes Kladno už nepřešla. „Ale čtvrtý zápas kluci odehráli s velkým nasazením a rvali se o pátý zápas. Bohužel rozhodla střelba, nedokázali jsme najít cestu, jak překonat gólmana Jirotku,“ hodnotil plzeňský trenér Edl.