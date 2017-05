Hokejbalisté Kert Parku Praha získali premiérový český titul

Domácí se ve čtvrtém finálovém duelu ujali vedení v 10. minutě díky Martinu Sudovi a za 70 sekund zvýšil Lukáš Plzák. Ještě v úvodní třetině sice snížil Martin Špaček. V druhé patnáctiminutovce vrátil domácím dvoubrankový náskok Jan Nýdl.

Ve 38. minutě zvýšil v přesilovce čtyř proti třem David Šperl. Pak sice ještě vykřesal naději pro Kladno Petr Ogurčák, ale Pražané výhru uhájili. Čtyři vteřiny před koncem dovršil výsledek do prázdné branky Tomáš Fejfar.

Noví mistři při oslavách na hřišti zatleskali směrem k nebi a triumf věnovali bývalému spoluhráči Liboru Topolánkovi. Dvojnásobný mistr světa tragicky zahynul ve věku 33 let v říjnu loňského roku, když si chtěl vyfotit výhled ze střechy domu na pražském Janáčkově nábřeží a spadl do špatně zabezpečené větrací šachty.

„Celý tým to věnuje Liborovi, který by tady s námi rád byl, ale není. Ale zvládli jsme to pro něj a díky bohu,“ řekl útočník Kert Parku Tomáš Wróbel v rozhovoru pro Českou televizi.

Wróbel získal cenu pro nejužitečnějšího hráče play-off, která nese nově právě Topolánkovo jméno. „Je nepopsatelné s tímto týmem vyhrát titul. Je to zadostiučinění po té události, která se nám stala. Je to epické. Asi nejdůležitější bylo v tomto týmu srdce, asi proto jsme vyhráli,“ vyznal sel.

„Máme obrovskou radost. Jsem strašně šťastní, že se nám podařilo vyhrát nad tak silným soupeře. Je to pro nás ohromný úspěch,“ dodal útočník Lukáš Plzák.