Hokejbalisté a hokejbalistky vyhlížejí start světového šampionátu

Útočník Bílý: Věřím, že to bude svátek hokejbalu Ze tří předchozích světových šampionátů má kompletní sbírku medailí. Teď hokejbalistu Jana Bílého čeká čtvrtý - před domácím publikem. „Nechci si úplně dávat nějaké cíle. Spíš slíbit, že se popereme o to, abychom skončili co nejlíp,“ řekl 25letý útočník Pardubic. Co pro vás znamená možnost zahrát si mistrovství světa v rodném městě?

Je to velká čest. Věřím, že to bude svátek hokejbalu a že na zápasy přijde hodně fanoušků. Kdo bude na tribuně držet palce přímo vám?

Rodina, kamarádi, kluci z hokejbalu, z florbalu z Hagy. Podpora snad bude obrovská. Určitě budou povzbuzovat celý český tým. V roce 2015 ve švýcarském Zugu vyhráli Slováci, druzí byli Američané. Vy jste měli bronz. Budou právě oni opět největšími konkurenty v boji o titul?

Těch je tam o hodně víc, špička se neustále vyrovnává. Jsou tam nepříjemné týmy, jako je třeba Portugalsko, s Řeky jsme před dvěma lety hráli o bronz. Ale uděláme maximum, abychom to byli my. Můžete charakterizovat soupeře ve skupině?

Asi nejvíc známe Švýcary, se kterými pravidelně hrajeme přátelské zápasy. Nepříjemný běhavý soupeř, který nevypustí jediný souboj. Potom máme Italy; pro mě osobně to bude první zápas proti nim, moc nevím, co čekat. Budou to Kanaďani s povolením startu za Itálii, protože mají pasy. Amerika byla předloni ve finále, ta má hodně individualit. Nad Portugalci j sem ještě nevyhrál. Napotřetí už se to snad podaří. V mužstvu máte tři parťáky z extraligových Pardubic: útočníky Ondřeje Březinu a Pavla Kubeše a obránce Lukáše Vlasáka.

Jsem rád i za ně, že se toho šampionátu mohou zúčastnit. Ondra Březina začal s hokejbalem před loňskou sezonou, hned získal titul, český pohár a superpohár. Pro něj je to další splněný sen. Tím, jak si přidává, si to určitě zaslouží. Lukáš Vlasák už jenom postavou budí dojem, že se ho člověk má bát. A Pája Kubeš je stálice českého nároďáku, navíc kapitán. S kým byste měl nastupovat v lajně?

Co jsme trénovali na kempech, byl j sem v útoku s Honzou Bacovským z Hradce Králové a právě s Pájou Kubešem.