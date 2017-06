Hokejbalový plán na Portugalce: hodit Ameriku za hlavu a zvítězit

Někteří diváci na tu nespravedlnost reagovali po svém: na modrý plast položený v aréně naházeli lahve a muselo se vytírat.

Samotní domácí aktéři zápasu USA - Česko (3:2 po nájezdech) se v hrubicích dvojice kanadských sudích Holletta a Berezitzkého, již přehlédli regulérní branku Hnízdila na průběžných 3:1 a naopak označili za gól na 2:2 pokus Američana Ruize, který skončil na břevně, nechtěli vrtat.

„K tomu se vyjadřovat nebudu, měli jsme prostě dát o gól víc. Druhý jsme dostali po vlastní chybě,“ konstatoval trenér Čechů Drahomír Kadlec.

„Myslím, že jsme byli lepší. Byly tam ty dvě chybičky (rozhodčích). Ale na to se nemůžeme vymlouvat,“ řekl autor druhé české trefy Tomáš Fejfar.

Přestože Kadlecův výběr porážkou pravděpodobně přišel o naději na triumf ve skupině A2 (muselo by mu nahrát zaváhání Američanů), šampionát má rozjetý slušně. Co do skóre je po předchozích kanonádách se Švýcary a Italy (6:0, resp. 12:0) bezkonkurenční, za poslední výsledek mu náleží bod a celkem jich má na kontě už sedm.

„V prvních dvou utkáních jsme vstřelili osmnáct gólů, byla relativně jednoduchá. Víme, že o medaile tu bude hrát čtyři nebo pět mančaftů. S Američany to byl typický zápas play-off. Teď nás čekají Portugalci, to bude podobné,“ mínil kouč.

„Amerika byla prvním těžkým soupeřem. Je to škoda, ale prohru musíme hodit za hlavu, soustředit se na další zápas a vyhrát,“ podotkl Fejfar.

Jestliže trenér Kadlec hovořil o utkání s USA jako o play-off, rozhodně tomu odpovídala i kulisa. Dorazilo 5 863 lidí, o tři tisíce víc než o den dříve na Itálii. A fanoušci s usilovnou pomocí moderátora postupně spustili pořádný ryk. K decibelům přispěly i výše popsané nepřesnosti arbitrů, jež diváci zhlédli v opakovaných záběrech na kostce pod stropem haly.

„Řekl bych, že lidi viděli parádní hokejbal, otevřený na obě strany. Dopadlo to tak, jak to dopadlo... Byla tu parádní atmosféra, fanouškům bych chtěl za sebe i za mužstvo poděkovat. Jedeme dál,“ předeslal trenér Kadlec.

České ženy do turnaje vstoupily až v sobotu, kdy rozcupovaly 10:0 Velkou Británii. V neděli si poradily 7:0 s Itálií a v pondělí odpoledne se představí v atraktivním derby utkání s rivalkami ze Slovenska.