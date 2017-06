Hokejbalový brankář Heczko: Ke konci zápasu pod maskou „přihořívá“

„Tohle je mistrovství světa. Aby nám neuznali platný gól, a potom naopak Američanům uznali neregulérní, to je trošku chyba. Ale bohužel,“ mrzelo 34letého brankáře.



„Díval jsem se na kostku. Tam byl ten náš gól (jeho autorem byl Daniel Hnízdil) jasně vidět. Kdybychom dali na 3:1, tak bylo hotovo. Pan rozhodčí stojí na brankové čáře a rozpaží... Ale měli jsme utéct o dva góly tak jako tak a bylo by,“ dodal Heczko.

Nakolik je porážka s Američany komplikací pro vaše ambice?

Je to hlavně poučení s ohledem na tyhle dva rozhodčí (Kanaďany Holletta a Berezitzkého). Věděli jsme, že Amerika má svoji sílu. Ale byl to pouze jeden zápas, turnaj teprve začíná, jedeme dál. Bod máme. Skupina je rozehraná dobře, neprohráli jsme v základní hrací době. V pondělí se utkáme s Portugalci. To budou další „mašiny“, hrají kanadskou ligu. Uvidíme. Jak všichni víme, mistrovství je o čtvrtfinále.

Na rozdíl od úvodního mače proti Švýcarsku (6:0 pro Česko) jste si teď pěkně zachytal.

Bylo to určitě lepší, šlo na mě víc střel. Jindy se nic neděje, pak přiletí nějaký „padající list“ a já tam jsem ještě s prominutím za vola, když mi to tam propadne. Věděli jsme, že Američani, Kanaďani nebo Slováci mají úplně jinou úroveň než třeba Italové. Z těch top týmů může vyhrát každý. Myslím, že to byl vynikající zápas.

Dorazilo skoro 6 tisíc lidí. Povzbuzování bylo úplně jiné než předtím při utkání s Italy - takové si asi představujete.

Atmosféra byla fakt vynikající, chtěl bych divákům poděkovat. Co se v téhle hale podařilo, je paráda. Klobouk dolů před pořadateli, kteří sem mistrovství dostali. Hrajeme doma, lidi chodí a jsem rád, že tu můžu být a klukům pomoct. Chci s nimi dojít co nejdál.

Jak se vám v gólmanské masce v zaplněné aréně dýchá?

Trénovali jsme tu, trochu jsme si na to zvykli. Ale jak přijdou lidi a k tomu je venku docela vedro, na konci zápasu je to cítit. Přihořívá. (úsměv)