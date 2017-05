Hodonín shání milion na interligu, házenkářky Veselí se v ní trápí

„Pokud zjistíme, že není zájem, budeme pokračovat v první lize. Nemíníme klub zadlužit a zruinovat, házená v Hodoníně není jen o prvním týmu, ale i o mládeži.“

HK Hodonín funguje teprve jedenáct let, ale v poslední době prožívá strmý let vzhůru. Do první ligy vstupoval před rokem jako nováček, přesto ji dokázal ovládnout.

„Tým jsme stavěli tak, aby se v soutěži solidně pohyboval a neměl problémy se záchranou. Povedlo se nám zapracovat nové hráčky, všechno si sedlo a začalo se velmi dobře pracovat. Měli jsme dobře namíchaný poměr mladých se zkušenými a vyhnuli jsme se jakýmkoliv svárům. Všichni fungovali jako jeden celek,“ přibližuje Bičan tajemství úspěchu.

V Hodoníně vzkvétá také mládež, například starší dorostenky v neděli od 15 hodin doma rozehrají finále s Mostem. „Máme děti, se kterými stojí za to pracovat a udělat pro ně něco navíc. Na Slovácku je ženská házená velmi populární a možná by stálo za úvahu přehodnocení stereotypů. Všichni vidí jen fotbal a hokej, ale jsou i jiné sporty, které by si zasloužily podporu,“ hlásí Bičan.

Zatímco Hodonín si užívá historické chvíle, nedaleké Veselí nad Moravou prochází krušnými časy. Tradiční účastník elitní česko-slovenské soutěže se nyní trápí v tříčlenném play-out, kde po dvou porážkách klesl na dno.

Z interligy se nejspíš sestupovat nebude, přesto panenkami cloumá rozčarování. Tím spíš, že závěr základní části zvládly výborně.

„Začali jsme něco budovat. Sportovní formu, respekt u soupeřů, znovu jsme začali získávat fanoušky na svou stranou. Teď to zase asi trošku ztrácíme,“ mrzí trenéra Luboše Hudáka. „Není to ani tak o formě, nezvládli jsme to spíš v hlavách. Došlo k podcenění a pocitu, že se nemůže nic stát. Teď se to snažíme znovu nakopnout.“