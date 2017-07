Ahoj Jamie, chceš si zahrát se mnou? Jak Hingisová dobyla 23. grandslam

Ale nebylo to od začátku tak jednoduché.

Hingisová napsala těsně před začátkem turnaje – a čekala. Čekala celou noc, odpověď nikde.

„Říkala jsem si: Panebože, přečetl si to? Nebo ne?“

Odpověď NE neberu

Je zvyklá na to, že nabídky na spolupráci s ní většinou potenciální partneři neodmítají.

Aby ne, vždyť její řádka úspěchů je obdivuhodná.

Po zářné kariéře v singlu se před čtyřmi roky vrátila na okruh a stala se zní deblová hvězda (ač triumfy ve čtyřhrách dobývala i dříve). Po comebacku vyhrála tři grandslamy v deblu, čtyři v mixu (nyní pátý), získala stříbro na olympiádě v Riu s krajankou Bacsinszkou.

„Neberu NE jako odpověď,“ tvrdí 36letá Hingisová, Švýcarka narozená v Košicích. „Ale pochopila bych to, obzvlášť tady je to vždycky těžké.“

Ve Wimbledonu se mužské čtyřhry hrají jako na jediném grandslamu na tři vítězné sety, což může deblisty od absolvování další soutěže odradit. Jenže co je pro britského hráče lákavějšího než vyhrát Wimbledon? „Každý z nich po tom touží. Ať už jde o singl, debl, nebo mix. Když sem přijedete, pokaždé je to výjimečná událost. Rozhodně jsem doufala, že kývne,“ vykládala Hingisová.

To se nakonec i stalo. Murray nabídku přijal, přestože smíšenou čtyřhru původně hrát neplánoval. „Kdyby mi nenapsala Martina, asi bych řekl ne. Ale tohle pro mě byla skvělá příležitost. Martina vyhrála všechno, i spoustu smíšených deblů. Věděl jsem, že nám to může klapat. Bylo to jednoduché rozhodnutí.“

Bez ztráty setu

Chemie mezi zkušenými deblisty zafungovala rychle. Během pěti zápasů neztratili ani set, ve finále vyřídili obhájce titulu Kontinena s Watsonovou 6:4, 6:4.

„Hrát s Martinou je jednoduché. Pořád se směje a je veselá. Stará se o svou stranu kurtu, což mi dost usnadňuje práci,“ líčil Murray, starší bratr slavnějšího Andyho.

On získal ve Wimbledonu druhý titul z mixu, deset let po tom prvním, Hingisová v All England Clubu triumfovala celkem pošesté. Letošní trofej ve smíšené čtyřhře získala dvacet let poté, co Wimbledon ovládla poprvé a naposledy v singlu.

A vzhledem k úspěchu není překvapením, že vyjádřila přání hrát s Murraym i na US Open. Tentokrát snad již bez napínavého dohadování...

„Já jsem její zprávu dostal až ráno,“ vrátil se Brit k počátkům spolupráce. „Ale začít hrát spolu, to bylo dobré rozhodnutí.“