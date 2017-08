Že mě Muhammadová nezdraví? To neřeším, říká Hejnová, černý kůň závodu

Dalilah Muhammadová letos běžela 400 metrů překážek na americkém mistrovství v Sacramentu za 52,64. Právě ona platí společně s dalšími Američankami Littlovou a Carterovou na londýnském světovém šampionátu za největší favoritky této distance.

Hejnová je obhájkyní titulů z Moskvy 2013 a Pekingu 2015, může v britské metropoli sáhnout po zlatém hattricku, ovšem tabulky sezony ji do role největší favoritky nepředurčují.

V nich je časem 54,22 z aktérek šampionátu šestá.

„Cítím se tu tak trochu jako černý kůň závodu,“ povídá. „Jen já a trenérka víme, jak na tom jsem a jestli jsem dobře připravená. A já věřím tomu, že udeřím zezadu a prodám, na co mám.“

Pondělními rozběhy jejich souboj v Londýně začínal.

Hejnová v poklidu a s vyklusaným závěrem ovládla ten svůj za 55,05, přičemž si už před cílem na velké videostěně kontrolovala, jak na tom soupeřky jsou.

Zuzana Hejnová na čele rozběhu na 400 metrů překážek.

„Docela to bylo snadný,“ komentovala. „Běžela jsem rytmicky a svižně od začátku až do třístovky, potom už jsem si to hlídala na obrazovce a pošetřila nějaké síly. Jak jsem ke konci běžela volně, tak jsem tam sice motala rytmus, ale zítra to určitě bude o dost lepší.“

Chtěla rozběh vyhrát a vyhrála ho.

„Nenechala jsem Saru Petersenovou, aby šla přede mě. Snažila jsem se ušetřit co nejvíc sil a zároveň doběhnout první, ať mám do semifinále dobrou dráhu.“

Její čas byl posléze v rozbězích pátý nejlepší.

Právě v Londýně před pěti lety vybojovala svoji první velkou medaili, bronzovou olympijskou. „Hned se mi tu letos vybavily vzpomínky, jak byla olympiáda skvělá, jak se mi to tehdy povedlo - a jak by bylo krásné na olympiádu letos navázat. A všechno zatím nasvědčuje tomu, že by to mohlo dopadnout dobře.“

Tréninky naznačovaly, že formu má. Povrch stadionu ji sedí, těšila se na vyprodané tribuny. Už abychom začali, říkala si.

„Prostě mám takové správné závodní naladění. Vím, že vždycky na mistrovstvích předvedu víc, než na co mám. A když jsem viděla, jak ostatní z jiných disciplin už kolem mě závodí, nemohla jsem se dočkat.“

VZÁJEMNÁ GRATULACE. Zuzana Hejnová a její soupeřka Sara Slott Petersenová po zdařilém rozběhu.

Semifinále bude v úterý dalším postupným krokem. Poběží hned v prvním a s ní i dvě Američanky Carterová a Littlová. Ze tří semifinálových běhů postoupí dál vždy dvě nejlepší - a k nim přibudou další dvě ženy s nejlepšími časy.

„Budu mít klapky na očích a snažit se vnímat jenom sama sebe a svůj rytmus,“ plánuje. „Zase poběžím svižně od začátku a ke konci se uvidí. Moje taktika bude doběhnout první nebo druhá přímo postupující. Určitě nebudu plácat energii na to, abych v semifinále zvítězila. Nechám si to když tak na finále.“

Čte si povzbudivé vzkazy od fanoušků a čerpá z nich energii. „Ti lidé mě ženou,“ vykládá. Do boje o postup mezi nejlepších osm nastupuje nabitá optimismem.

„Když si člověk řekne, že je všechno dobré, tak to nemůže být špatné. Takže já si tady říkám, že to dopadne dobře, že jsem dobře připravená, a pak se mi poběží o to líp.“