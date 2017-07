Hedvábná stezka: Dál už to nepůjde, oznámil Loprais z Číny

„Po volném dni jsme vystartovali do etapy, která obsahovala asi 50 kilometrů dlouhé dunové pole. Duny mám rád, ale tentokrát jsem do nich vjel s pochybnostmi,“ přiznal pilot Instaforex Loprais Teamu. „První polovina se dařila, podvozek fungoval skvěle, předjeli jsme řadu aut i kamionů, ale náš problém nás zase dostihl. Královna se zase začala hřát, takže jsme byli nuceni z dun vyjet a pokračovat po cestě do bivaku,“ povídal Aleš Loprais. ̈

„Mrzí nás to, ale opatření, která jsme učinili, byla zase nedostatečná. Navíc je jasné, že problém tady už lépe nevyřešíme a do dun se v letošním ročníku soutěže nepodíváme. Nemůžeme riskovat větší problém,“ naznačil frenštátský závodník své další rozhodnutí: „Po zvážení všech možností jsme se rozhodli naše účinkování v letošní Silk Way rally ukončit. Všem děkujeme za podporu a věříme, že se povede Královnu doladit, vychytat technické problémy a setkáme se při sledování Dakar Rally 2018.“

Zato další závodník z kraje na Silk Way Rally srdnatě bojuje s převahou kamazů. Martin Kolomý se v kategorii kamionů drží celkově čtvrtý, od umístění na pódiu ho po deseti etapách dělilo jen 42 vteřin. „Po dakarském vzoru jsme zopakovali jízdu po třech. Trochu mě to mrzí, protože bychom kamazy určitě stáhli,“ litoval Kolomý po desáté etapě, ve které dojel na druhém místě.