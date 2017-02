Vyhrožovat přeřazením je nehoráznost, zní z klubů v kauze „interliga“

Svaz nám nepředstavil rozpracovaný projekt soutěže, neznáme finanční a technické požadavky a vyvíjí na nás nátlak, zní z klubů. Deset z dvanácti se jich odmítlo do nové soutěže přihlásit, včetně obou zástupců kraje - Litovle a Hranic.

„Pro rozjezd společné soutěže, na které jsme se na základě návrhu extraligových klubů společně shodli na jednáních v březnu a v dubnu minulého roku, děláme nadále maximum,“ odmítl nařčení prezident ČSH Radek Bendl pro svazový web.

Kluby měly poslat vyplněné přihlášky do Česko-Slovenské extraligy (ČSE) do 31. ledna, což splnila jen Dukla a Zubří, zbylých deset oddílů odmítlo. Vadí jim nedostatečná připravenost projektu ze strany ČSH a také nátlak od exekutivy svazu.

„Když si někdo dovolí napsat, že kdo se nepřihlásí, půjde do druhé nejvyšší soutěže... Teda do házené dělám několik desítek let, ale takové vystupování svazu vůči oddílům nepamatuju. Naštvalo to fungující kluby i spoustu sponzorů, kteří do nich vkládají svoje peníze,“ neskrývá nespokojenost místopředseda Tatranu Litovel Karel Zmund.

„Neznáme podrobné podmínky...“

Stejný názor zní i od manažera Hranic Martina Schobera a dalších klubů. „Dávají vinu klubům, což považuji za zkreslování informací. Když je najednou deset oddílů proti a říkají, že svaz komunikuje špatně, tak je to k zamyšlení, že se asi nějaká chyba stala,“ prohlásil například sportovní ředitel Lovosic Vojtěch Srba.

Nové tváře v Litovli O víkendu skončí házenkářské extralize dvouměsíční zimní přestávka. Před litovelským Tatranem je těžký úkol, dostat se v sedmi zbývajících kolech z poslední příčky. Pomoct jim má posila Michal Hub, který přišel na střídavé starty z Bystřice pod Hostýnem. „Všechny formality už jsou vyřízené, takže by měl být trenérovi k dispozici na sobotní utkání s Lovosicemi (17.00),“ říká sportovní manažer Tatranu Karel Zmund. V Litovli je na zkoušce také Ukrajinec Vladimir Maslak. „Trenér o něj stojí, je vidět, že hrál lepší házenou, ale pět měsíců teď stál, takže musí získat kondici. Zatím je to v jednání, do konce týdne chceme mít jasno,“ prozradil Zmund.

Desítka klubů vydala na konci ledna prohlášení, kde zdůvodňuje své odmítnutí se vstupem do soutěže, ne však samotné myšlenky společné extraligy. Vadí jim způsob, jak je připravovaná. „Chtějí po nás, abychom něco podepsali, přitom vůbec neznáme podrobné podmínky, za jakých se bude soutěž hrát. Je to, jako byste nastoupili do zaměstnání a nevěděli za jakých podmínek,“ vysvětluje Zmund.

Původně mělo v ČSE působit deset českých klubů a šest slovenských. Ti, co se nepřihlásili, mají spadnout do druhé nejvyšší soutěže. „Vyhrožovat přeřazením do nižší soutěže je nehoráznost. Vidím snahu poškodit kluby tak, že by následně nedostaly dotace z kraje a od sponzorů. Jde opravdu do tuhého,“ tuší Zmund.

„Nic konkrétního...“

Přihlášky nepodali ani všichni tři zástupci Moravskoslezského kraje - Baník Karviná, SKP Frýdek-Místek a Kopřivnice. „Chtěli jsme to hrát, ale vzhledem k tomu, jak je vše nepřipravené, jsme se nepřihlásili,“ uvedl frýdeckomístecký trenér Aleš Chrastina. Podobně hovoří představitelé Karviné i Kopřivnice.

„Jsem zaražený jednáním svazu. Byl jsem u některých rokování a snůška polopravd, co se objevují, je hrozná,“ uvedl kopřivnický trenér Ivo Vávra. Dodal, že takový projekt potřebuje delší dobu a musí se o něm diskutovat.

„Postoj těch, co novou ligu připravují, je trochu arogantní. Všude píšou jen předpokládáme..., předpokládáme... Nic konkrétního,“ prohlásil Jan Truhlář, který je novým prezidentem Baníku Karviná. Ve funkci nahradil Romana Faráře kvůli jeho pracovnímu vytížení.

„Kolik to bude stát?“

Karvinským se mimo jiné nelíbí, že dosud nevědí, na kolik by je účast v nové soutěži přišla. Co vše budou muset zařídit. „Obáváme se, abychom nespadli do dluhů,“ přiznal Truhlář.

Původní vklad do soutěže byl 50 tisíc korun. „Zvýšili ho však na šedesát. Náklady stoupnou i tím, že budeme jezdit na Slovensko. My to máme celkem blízko, ale Plzeň, Lovosice, Jičín to budou mít složitější,“ dodal Truhlář.

„Nevím, co se bude dít, ale pro nás je stále směrodatné, že se v české extralize hraje o tři sestupová místa. My potřebujeme být devátí, abychom se vyhnuli případné baráži,“ řekl kopřivnický Ivo Vávra.

Jasný najednou není ani počet českých účastníků společné extraligy. Původně jich mělo být deset a šest slovenských celků. „Svaz ale po různých věcech, co kolem toho proběhly, začal kombinovat a teď se hovoří o šesti českých a šesti slovenských klubech,“ uvedl frýdeckomístecký Aleš Chrastina.