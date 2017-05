Házenkářky Veselí nad Moravou prohrály v Písku a sestupují z interligy

Písek přitom v základní části česko-slovenské soutěže získal jen šest bodů, zatímco oba jeho konkurenti o 13 víc. Ve skupině o udržení ale dokázaly Jihočešky nad Veselím v obou zápasech zvítězit a mezi elitou se zachránily. „Já jsem nadšený, jak holky zvládly ty zápasy v play out, před týmem musím jen smeknout. V posledních dvou měsících jsme konečně byli zdraví,“ radoval se trenér Písku Vladislav Jordák.

„Zápas pro nás začal dobře, ale pak se to zlomilo úplně dětskými chybami, kdy jsme soupeři přímo namazali do trháku. Nám se povedl závěr základní části, ale v domácím utkání s Pískem pak přišel zlom, kde jsme mysleli, že vyhrajeme nějakou setrvačností. Prostě jsme to nezvládli,“ posteskl si vedoucí týmu Veselí Ivo Sádlo.

První ligu vyhrály házenkářky Hodonína. Vedení klubu nyní jedná s partnery o navýšení rozpočtu, aby Hodonín v příští sezoně mohl hrát interligu. „Přihlášku musíme poslat do konce května. Pokud rozpočet nenavýšíme, tak do interligy nepůjdeme. Nechceme hazardovat,“ uvedl na webu chf.cz šéf klubu Radek Bičan.

Interliga házenkářek 4. kolo českého play out Písek - Veselí nad Moravou 28:23 (14:10)

Nejvíce branek: Kubišová 9, Jačková a Palasová po 4 - Novotná 5, Vinklárková a Šustková po 4.

Interliga žen Tým Z V R P S B 1. Zlín 2 2 0 0 53:47 7 2. Písek 3 2 0 1 78:73 4 3. Veselí nad Moravou 3 0 0 3 69:80 1

Poznámka: Za umístění v základní části má Zlín 3 a Veselí 1 bonusový bod.