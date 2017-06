Házenkářky se v Mostě chystají na Turecko, v sázce je mistrovství světa

„Po delší době se Turkyním sešly všechny hráčky, které jim třeba dříve chyběly. Teď je jejich sestava kompletní, takže to nebude tak lehký soupeř, jak se mohlo na první pohled zdát,“ varoval na svazovém webu kouč české reprezentace Jan Bašný, který v těchto dnech prodloužil smlouvu u národního týmu o další tři roky.

Za sedm let pod jeho vedením se tým posunul z 24. místa světového žebříčku na desáté. „Myslím, že to je velký výsledkový posun, se kterým jde ruku v ruce posun výkonnostní. Aktuálně mám trochu vítr z Turkyň a mou nejbližší ambicí je dostat se na šampionát do Německa. Vrchol by pak náš tým mohl zažít na Euru ve Francii,“ plánuje Bašný.

Teď má ale v hlavě především sobotní play-off bitvu s Tureckem. „Většinu hráček mají z turecké ligy, takže už se měsíc připravují společně a sehrávají se. Mají za sebou dva turnaje, zvlášť ten druhý byl pro ně úspěšný. Nám se podařilo získat záznamy z těchto zápasů a musím říct, že Turkyně hrály velmi dobře, ať už s Ruskem, se kterým prohrály o dva góly, nebo s Makedonií, s níž zvítězily asi o dvanáct branek,“ zjistil kouč před dvojzápasem s Tureckem.

Trápí ho ohlášená absence Ivety Luzumové, která nezasáhne do sobotního duelu, ale i nemoc Hany Kutlvašrové, s níž počítal jako s pilířem české obrany. Kutlvašrová se do reprezentace vrací po delší pauze, během které si plnila mateřské povinnosti.

„Bohužel onemocněla, to je pro nás hodně nepříjemné. Dva roky měla reprezentační pauzu a potřebovali jsme ji do týmu zapracovat. Snad se dá brzy dohromady,“ doufá kouč. Jinak jej ale těší, že ostatní házenkářky jsou i po dlouhé sezoně v dobré fyzické i psychické formě. „Hráčky jsou na házenou docela nažhavené, přestože jsme na konci sezony. Rekondiční blok, který jsme měli na horách, byl určitě přínosný. Hráčky mají od konce sezony různě dlouhou pauzu a my je potřebovali dostat na stejnou úroveň,“ uvedl Bašný.

Češky v úterý odehrály modelové utkání proti výběru mužských týmů Baníku Most, další tři dny pak věnovaly taktické přípravě a souhře kombinací. V Mostě se čeká skvělá atmosféra, z kádru domácích Andělů Bašný nominoval brankářku Dominiku Müllnerovou, spojky Sáru Kovářovou, Markétu Jeřábkovou a Petru Růčkovou a křídelnici Dominiku Zachovou. „Moc se těším, určitě přijde plná hala a lidi nás poženou,“ spoléhá se Růčková.