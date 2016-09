Cíle házenkářek Poruby? Uspět v interlize, ale i v evropském poháru

Porubanky rozjedou sezonu pořádně zostra. V sobotu od 18.00 v hale Sarezy v Moravské Ostravě hostí obhájkyně prvenství z Michalovců.

„Pokud jde o herní styl, tak jsme ho nechtěli nijak extrémně měnit,“ uvedl Olšavský. „Něco dáme z našeho repertoáru, ale snažili jsme se hráčky vést tak, aby samy rozšířily svoje házenkářské myšlení, aby do hry daly něco ze sebe, aby více improvizovaly.“

Trenéři, kteří po pěti letech nahradili Jána Beňadika, nechtějí družstvo v útoku svazovat taktikou. „Tam jim dáme větší volnost, protože všechno ani nejde přesně nalajnovat,“ podotkl Olšavský.

„V útoku budeme spoléhat na kreativitu hráček, aby se samy rozhodovaly, ale obranné systémy přece jen budou muset dodržovat,“ dodal Michal Hradil. „Budeme dbát na disciplínu, v obraně to bude pro holky tvrdé...“

Má porubský tým dostatečně kreativní házenkářky, aby si útočné akce řídily převážně samy? „Ano, máme,“ shodli se trenéři.

Hráčky si větší volnost pochvalují. „Je to pozitivní, určitě nás to bude více bavit, než když musíme striktně dodržovat daná pravidla,“ uvedla pivotka Petra Adámková.

„Nemáme hru tak naprogramovanou jako dříve, to je největší změna s příchodem nových trenérů,“ dodala křídelnice Alžběta Rechtorisová. „Ale byla jsem ráda, i když tu byl trenér Beňadik.“

V přípravě tým sršel elánem

Porubský manažer Libor Adámek si pochvaloval elán družstva v přípravě. „Když jsem to viděl, tak jsem si řekl, že nejlepší asi bude měnit trenéry každý měsíc,“ smál se Adámek. „Doufám, že jim takový zápal vydrží co nejdéle.“

Pracovitost házenkářek ocenil i trenér Olšavský: „V přípravě jsem byl překvapený, jak holky makaly, nefrflaly. Když tak budeme pokračovat, když bude vše fungovat, jak má, a nikdo se nezraní, tak se úspěchy dostaví.“

Soupiska DHC Sokol Poruba Brankářky: Markéta Doláková (číslo 2), Lenka Roháčková (1), Hana Mučková (16). Křídla: Andrea Dvořáková (7), Hana Maiwaelderová (9), Alžběta Rechtorisová (14), Mária Revajová (24), Michaela Sekulová (10), Diana Tomašechová (8). Spojky: Tereza Chovancová (15), Alice Kostelná (27), Šárka Marčíková (18), Barbora Mýlková (4), Silvie Polášková (13), Leona Šviráková (11). Pivotky: Petra Adámková (11), Michaela Konečná (6), Eva Minarčíková (17), Nikola Varmužová (3). Realizační tým: trenér Peter Olšavský, asistent Michal Hradil.

V létě z Poruby odešly Helena Ryšánková do Francie, Andrea Očadlíková se vrátila do Zlína a Marie Ritzová ze studijních důvodů přestoupila do Slavie Praha. „Slavii jsme ji nabídli sami a zadarmo, protože chceme, aby i nadále mohla hrát,“ upozornil manažer Libor Adámek.

Naproti tomu se z Německa vrátila pivotka Petra Adámková a na pravou spojku přišla juniorská reprezentantka Silvie Polášková z Olomouce. Kádr doplnila levá křídla Mária Revajová z B-týmu a dorostenky Andrea Dvořáková a Michaela Sekulová. „Síla v družstvu je podobná jako minulou sezonu,“ prohlásil trenér Peter Olšavský.

Podle Michala Hradila jsou všechny posty v týmu vyvážené. „Vesměs je máme zdvojené a třeba pivotky máme čtyři. Jediné, co nás trápí, jsou levé spojky. Ke všemu se v přípravě zranila Tereza Chovancová. Uvidíme, kdy bude v plné síle.“

Posily na levou a střední spojku nedorazily

Libor Adámek přiznal, že o posilách na levé i střední spojce jednal na Slovensku. „S ani jednou jsme se ale nedomluvili, byť jsme nabízeli nadstandardní podmínky oproti těm, které mají ve svých týmech. Většinou hrály roli rodinné či studijní důvody. Ale máme příslib, že se o jejich příchodu budeme bavit zase příští rok,“ dodal Adámek. Podle něj je kádr už z 99,9 procenta uzavřený.

O ambicích pro nadcházející sezonu Libor Adámek příliš mluvit nechce. „Ty musejí přijít zevnitř týmu,“ podotkl. „Jednoznačným cílem musí být postup do play-off a v česko-slovenské interlize snaha porvat se o medaile.“

Petra Adámková tvrdí, že družstvo má na nejvyšší příčky. „A doufám, že to dokážeme.“

Pivotka Michaela Konečná si slibuje, že zkušená Petra Adámková předá spoluhráčkám zkušenosti, jež nabrala v Německu. Konečná je v Porubě druhou sezonu. V té minulé příliš nehrála. „Zase tu je nová konkurence, tak uvidím, kolik dostanu prostoru,“ uvedla.

Poruba si také v této sezoně zahraje evropský pohár, a to Challenge, čili Vyzývací. V něm v listopadu narazí na gruzínský celek Mamuli Tbilisi. „Byl bych rád, kdybychom dosáhli aspoň na vysněné semifinále,“ podotkl Libor Adámek.

Porubanky působí v evropských pohárech nepřetržitě pátou sezonu. „V interlize nejsou všechny zápasy vyrovnané, takže pohárové duely jsou konfrontací, jakou především naše mladé hráčky potřebují. Mohou sbírat zkušenosti,“ řekl Adámek.