Házenkářky Olomouce chtějí medaili a první duel s Porubou zvládly

dnes 9:28

Sedm let čekají olomoucké házenkářky na medaili a jako by to na nich bylo znát. V prvním zápase o bronz totiž větší touhou a bojovností přehrály favorizovaný Sokol Poruba 26:21.

„Musím pochválit holky za obranu v čele s brankářkou Raškovou, fungovalo to výborně. Hlavní ale bylo to zapálení, že chceme hrát o medaili a porvat se o ni. V tom byl trochu rozdíl mezi družstvy,“ přemítal trenér Zory Olomouc Jan Bělka. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Jeho tým si rozhodující náskok vybudoval po přestávce šesti brankami v řadě. „Báli jsme se jít do střelby, a když ne, bylo to vyloženě impotentní,“ přiznal kouč Poruby Peter Olšovský. Série hraná na dvě vítězná utkání se stěhuje do Ostravy, druhé utkání se hraje v sobotu, případné třetí o den později.