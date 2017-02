Házenkářka Malá po sezoně přestoupí z Německa do Francie

„Je to další šance, lepší nabídka. Musím však říct, že Oldenburg se mi zalíbil. Jak lidé, tak samotné město. Jsou tu skvělí diváci, kteří docení to, co pro házenou děláme,“ uvedla dvaadvacetiletá hráčka na svazovém webu.

S Francouzi zatím řešila podmínky přestupu a smlouvy, seznamování s klubem ji teprve čeká. „Ambice Issy jsou být do třetího místa v lize. Na francouzskou házenou se těším. Podle toho, co vykládaly holky, to není tak tvrdé jako v Německu,“ dodala bývalá hráčka Písku a pražské Slavie.