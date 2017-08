Čeští házenkářští vicemistři vyzvou v Plzni nováčka norské ligy

„Sice je to nováček, ale první norská liga. To hovoří samo za sebe. Mají v týmu mladé, ambiciózní kluky,“ říkal kouč Talentu k dalšímu kvalitnímu soupeři v přípravě.

„Norská házená je na vzestupu. Je to jiný styl - hodně silové, dynamické. Těším se na zajímavou konfrontaci. Věřím, že ukážeme, že se jim můžeme rovnat,“ přidal Michal Tonar další lákadlo pro diváky. „Mohl by to být pěkný zápas.“

Tím dalším je třeba i návrat reprezentanta Jana Stehlíka z angažmá ve Francii, který se představí plzeňskému publiku po letech i v klubovém dresu. Ve hře bude i další letní posila Jana Chmelíka z Dukly.

Pikantní náboj bude mít střetnutí pro Davida Poloze, křídlo Talentu. Norský tým totiž trénuje jeho otec Dušan. „Vedl Follo už v postupové sezoně a jeho rukopis je tam znát. K té norské síle přidal českou chytrost,“ usmál se Tonar.

On sám je po dvou zápasech s německými soupeři (výhra v Lanshutu 30:29 a remíza v Aue 27:27) spokojený hlavně se stoupající formou. „Kluci začali systému věřit, některé věci jsme si vysvětlili a hned se to projevilo na výkonu. I když jsme pořád v kondiční přípravě, udrželi jsme stejný výkon celý zápas,“ těšilo Tonara a prozradil, že i nadále hodlá točit sestavu.

„Neříkám, že každý odehraje striktně stejnou porci, ale určitá rotace tam bude. Chceme to takhle dělat i potom v sezoně. Jsou tady mladí kluci, potřebují hrát. Nepřijde mi vhodné, aby všechno odtáhla základní sestava,“ zdůvodňoval svoje myšlenky plzeňský kouč. Jisté je zatím i to, že úvod sezony nestihne kapitán Vinkelhöfer, který se k týmu připojí až v průběhu září.

Po zápase s Follo čekají Talent dva kvalitně obsazené mezinárodní turnaje. O víkendu jedou plzeňští házenkáři do Jičína, kde budou vedle nich a domácích ještě Považská Bystrica a polský Glogów.

Koncem prázdnin pak hostí Plzeň česko-slovenský Prezidenský pohár. V něm Talent nastoupí v sobotu 26. srpna od 19 hodin proti slovenskému Tatranu Prešov, účastníkovi Ligy mistrů. V neděli jsou pak zápasy o konečné umístění, od 15 hodin o bronz a v 17.10 finále.