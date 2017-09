Soupeř byl utahaný, říkal plzeňský Šafránek po výhře nad Hranicemi

Vicemistra střelecky opět držel Michal Tonar, autor sedmi gólů, kterému tentokrát zdatně sekundovala mladá křídla Šafránek (6 branek) a Chmelík (4). Hranice se spoléhali zejména na trojici Mičola, Kozlovský a Bechný.

Hosté drželi na západě Čech krok jen v úvodu, ještě v sedmé minutě vedli 4:3, ale domácí pak čtyřmi góly otočili vývoj skóre.

V poločase vedli 20:15 a uklidňující náskok drželi i po celou druhou půli. „A to nás asi uchlácholilo a neproměňovali jsme jasné šance. To by se nám jindy mohlo vymstít, to musíme zlepšit,“ zlobil se i přes relativně hladkou výhru plzeňský kouč Michal Tonar.

„Z naší strany to bylo občas hodně zbrklé, koncentrace nebyla taková,“ uznal i mladý Šafránek. Definitivně si řekl, že Hranice zlomí, někdy kolem desáté minuty druhého poločasu. „Cítil jsem z týmu, že už to utáhneme, že to dáme,“ doplnilo levé křídlo Talentu.

Trenér viděl rezervy hlavně v defenzivě. „Těch jednatřicet inkasovaný branek je špatně, na tom musíme v týdnu zapracovat. Obrana nefungovala podle našich představ, budeme mít s hráči důrazný pohovor. Bylo tam málo agresivity,“ pokračoval kouč Talentu v kritice.

Přece jen mírnějším tónem dodal: „Spokojenost je se dvěma body, ale ukázalo se, že máme co zlepšovat. Doufám, že týden bude stačit, abychom se připravili. Já ale věřím, že se postupně budeme jenom zlepšovat.“

Plzeňský Talent teď čekají dva zápasy venku, v Novém Veselí a Kopřivnici, doma se opět představí až 27. září, kdy hostí Karvinou.

„Já bych byl nerad, abychom se nechávali ovlivňovat soupeři. Musíme se soustředit na sebe a pokusit se jim vnutit náš styl, chceme hrát rychle a agresivně. V koncovce však musíme být efektivnější,“ doplnil plzeňský trenér Tonar.