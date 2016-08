Titul, čtvrtý v řadě. Házenkáři Plzně chtějí zase vládnout extralize

Trenér Šetlík: Všichni po nás půjdou Třikrát za sebou dovedl Plzeň k titulu. A pokud po zlatém hattricku zvažoval, zda v nejlepším odejít, bylo to jen na chvíli. Kouč Talentu Martin Šetlík chce znovu tým dostat až na vrchol. Přesycenost? Kdepak, tyhle pocity byste v jeho povaze hledali těžko. „Bude moc těžké titul zase obhájit. Všichni po nás půjdou, Plzeň už ostatní nechtějí vidět na špici a budou nám to co nejvíc znepříjemňovat. A to je pro mě motivace - zase budeme chtít vyhrávat, zase chceme být nejlepší,“ svěřil se 47letý Šetlík, bývalý skvělý pivot. Cítíte tu hladovost i z týmu?

Myslím, že ano. Kdyby tu chuť hráči neměli, tak přece nemůžou ani trénovat. Sami vidí, že to má smysl, že se posouváme dál. Tým prošel několika změnami. Jak hodnotíte nové tváře?

Pivot Jakub Šíra je zkušený hráč, přišel kvalitně připravený ze Zubří, je vidět, že se tam házená dělá dobře. Velmi nadějně se jeví na pravé spojce Mihajlo Mitic, ještě čekáme na dalšího Srba Luku Stojanovice, ten by měl posílit post střední spojky. A jsem moc rád, že přišel Honza Štochl. Začal intenzivně pracovat s gólmany a projevuje se to. Karel (Šmíd) vypadá velice dobře, Filip (Herajt) mu šlape na paty. I Honza trénuje naplno a je schopný do toho kdykoliv zasáhnout. Necháte výhradně na něm, kdy se sám postaví do branky?

Je srozuměn s tím, že mu můžu nařídit, aby šel na plac (úsměv). Přípravu udělal bez omezení, je skvěle připravený z bundesligy, pro mladé to je velký vzor. Má jim co předat. Čeká vás předkolo Poháru EHF a hodně těžký soupeř, dánský Kolding. Je šance přes něj přejít?

Do téhle sezony jsem chtěl jít s odlehčením, ale los mě rychle vrátil na zem... Bude to strašně těžké, ale pokusíme se něco vymyslet. Klíčové bude, jak zvládneme první zápas v Dánsku. Máme loňskou zkušenost se Silkeborgem, který se pak stal mistrem, Kolding skončil třetí. Došlo tam k obměně kádru, uvidíme. Připravím se co nejlépe. Jak je na tom tým zdravotně?

Trošku se nám to teď narušilo. Kuba Šíra má problémy se sluchem, Honza Blecha si v Prešově zranil palec na ruce, má tam nějaké prasklinky, dostal dlahu a čeká ho další rentgen. Uvidíme, na jak dlouho bude mimo hru. Je současný plzeňský kádr silnější, než byl ten loňský?

Mám z něj moc dobrý pocit. Uvidíme, co bude na konci sezony. Může být vaše poslední v roli hlavního kouče Talentu?

Podepsal jsem smlouvu na další sezonu, pokud mě neodvolají, tak ji dokončím. Víc teď neřeším.