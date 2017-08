Zůstáváme, vzkázaly opory házenkářů Nového Veselí

Úspěšná parta, kterou stmelil postup mezi českou elitu, totiž prožívá další euforii. „Jedeme na vítězné vlně,“ hlásí trenér Pavel Hladík.

Právě ta prý nedovolila klíčovým osobnostem celku Jakubu Štěrbovi, Nikolu Sekulićovi, Vítu Schamsovi a Davidu Melicharovi opustit tým. A to i přesto, že všichni jmenovaní dostali zajímavé nabídky z extraligy či ze zahraničí.

„I když byly finančně mnohem lukrativnější, než co jim můžeme nabídnout my, kluci neodešli,“ těší trenéra. „Myslím, že se dohodli i mezi sebou, že chtějí uspět. Že ještě minimálně jednu sezonu zůstanou a zkusí Veselí dostat do play-off.“

Změny v hráčském kádru Příchody: Marko Živojinovič (RKŠamot 65 / Srbsko), Martin Přibyl, Matouš Valoušek, Michal Studený, Vojtěch Krčál, Ondřej Skalický (všichni přesunuti ze staršího dorostu) Odchody: Tomáš Nejdl (Strakonice, konec hostování), Jiří Kalík (Lovosice, konec hostování), Anur Burnazovič (Malacky/Slovensko), Jakub Suchánek (přerušení kariéry ze studijních důvodů)

„Chtěli jsme tu být. Cítili jsme, že když všichni zůstaneme, mohl by pro nás tenhle rok vyjít hodně dobře,“ potvrzuje koučova slova střelec David Melichar, který měl nabídky ze Slovenska a Německa. „To rozhodnutí ale bylo na každém zvlášť,“ tvrdí gólman Vít Schams, jehož kontaktovali z Maďarska. „Měl jsem pár rozjednaných věcí. Ale nebylo to nic, co by vyloženě dospělo ke konkrétní nabídce.“

Nové Veselí neopustil ani progresivní kouč Hladík. „Měl jsem jednu zajímavou nabídku z předního klubu v Česku. A ještě zajímavější byla ta z polské extraligy,“ prozrazuje. „Ale když jsem viděl, že budou pokračovat všichni hráči, tak se mi nikam nechtělo,“ přiznává.

Velkou roli přitom hrála právě loňská sezona. „Po rozpačitém začátku nám nikdo nevěřil. Z okolí jsme cítili: Dobře, tak si to rok zahrajte. Počítalo se s tím, že sestoupíme. To nás jako tým dalo dohromady,“ tvrdí.

Jasným úkolem pro další extraligový ročník je podle něj účast ve vyřazovací části. „Byli bychom nespokojení, kdybychom v play-off chyběli,“ potvrzuje Hladík.

A přispět ke splnění daného cíle by měla i nová posila novoveselského klubu. „Přišel levák, který nám možná minulou sezonu chyběl do kombinace,“ zmiňuje Schams příchod pravé spojky Marka Živojinoviče. „Levák na pravé straně je v házené vzácný produkt,“ pochvaluje si Hladík.