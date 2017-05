Jurka Pohár EHF nevyhrál. Final 4 je i tak úspěch, ví český házenkář

Ve francouzském Saint-Raphaëlu působí Miroslav Jurka čtvrtou sezonu a sám říká, že je jeho životní. A nic na tom nezměnily ani dvě víkendové porážky ve Final 4 házenkářského Poháru EHF v německém Göppingenu.

„Bohužel hned první zápas nám vůbec nevyšel,“ připomněl Jurka semifinálovou porážku 24:35 od berlínských lišek.

Jediným odchovancem Zubří, který vyhrál Pohár EHF, tak zůstává Pavel Mičkal. S německým Nordhornem triumfoval v roce 2008, Jurkovi se tehdy o podobném úspěchu ani nesnilo.

„Atmosféra byla neskutečná. Bavil jsem se s brankářem Berlína Petrem Štochlem a upozorňoval mě, že fanoušci v Göppingenu jsou úžasní, což se potvrdilo,“ pochvaloval si kulisu vyprodané arény.

Vrchol kariéry to však pro 29letého křídelníka nebyl. „Tím jsou šampionáty, na které jsem se dostal s reprezentací, a extraligový titul se Zubřím,“ prohodil Jurka.

To pro Saint-Raphaël je už samotná účast na závěrečném turnaji historickým počinem. „Ve skupině jsme prohráli první dva zápasy, vypadalo to, že vypadneme,“ zmínil Jurka trnitou cestu do Final 4.

O to více ho pak mrzelo, že Saint-Raphaël nezískal ani bronzovou medaili útěchy. Zvláště když v duelu s Magdeburgem prohrál až po sedmičkovém rozstřelu.

„Byla to loterie, na zápas jsme se těžko motivovali,“ přiznal Jurka, který vyvrcholení utkání sledoval z lavičky. „Sedmičky neházím ani na tréninku, nevěřím si na ně.“

Úspěch v Poháru EHF francouzský klub motivuje i do příští sezony. Už teď je přitom jisté, že Jurka a spol. si znovu zahrají druhou nejvýznamnější pohárovou soutěž Evropy. Jasné ale také je, že Saint-Raphaël neobhájí titul francouzského vicemistra.

„Do konce odehrajeme tři utkání a podle losu se zdá, že zůstaneme čtvrtí. I to je ale úspěch,“ tvrdí Jurka, který vnímá zvyšující se kvalitu francouzské soutěže. „Je v ní čím dál tím více osobností. V létě přijde kanonýr Lazarov z Barcelony. Každým rokem je obtížnější se prosadit. Těžké jsou i zápasy proti týmům ze druhé ligy. Soutěž by se klidně mohla rozšířit.“

Zatímco spoluhráč Jan Stehlík se po této sezoně ze Saint-Raphaëlu vrací do Plzně, Jurka má v klubu z Riviéry smlouvu ještě na dvě sezony. „Když jsem do Francie přišel, ani jsem nedoufal, že tam tak dlouho vydržím,“ líčí zuberský patriot.

V sezoně má před sebou závěrečnou výzvu - postoupit s národním týmem na mistrovství Evropy. „Sil už moc nezbývá, ale uděláme pro to všechno. Když porazíme doma o dvě branky Island, jsme tam,“ ví Jurka, který se na kvalifikaci v Brně těší. „Göppingen je z ruky, nikoho jsem tam neměl.“