Repríza finále. Plzeňští házenkáři hostí Duklu

Házená

Zvětšit fotografii Momentka z finále házenkářů mezi Plzní (modrá) a Duklou | foto: Petr Eret

dnes 8:20

Bude to pro něj zajímavý večer. Když před 11 lety házenkářský gólman Jan Štochl odcházel do Německa, bylo to z pražské Dukly. Letos v létě se 41letý brankář vrátil do rodné Plzně a v dnešní dohrávce třetího kola extraligy se s Talentem postaví právě Dukle.