Házenkářky čeká šichta v Turecku. Musíme se zlepšit, uvědomují si

„Myslím, že vzhledem k předvedené hře je pro nás výhra o čtyři branky ještě velice pozitivní výsledek do odvety. V házené ale čtyři góly nejsou nic, v Turecku to bude hodně těžké a s takovou hrou ještě víc. Jsem přesvědčen, že takový výkon by k postupu nestačil,“ řekl novinářům trenér Jan Bašný.

České hráčky měly v Mostě povedený vstup do obou poločasů, který ale nezužitkovaly a poté se většinu času hledaly. Náskok si vytvořily až díky čtyřem brankám po sobě v závěrečných minutách.

„Můžeme se zlepšit úplně ve všech činnostech. Ať už obrana, rychlý útok nebo proměňování šancí. Ta možnost hrát líp a tím pádem to uhrát, přestože tam bude horká turecká půda, tam určitě je,“ uvedl Bašný. Zatímco Turkyně se ještě nikdy neprobojovaly na světový ani evropský šampionát, český tým šel v posledních letech pod vedením Bašného výkonnostně nahoru a na prosincovém ME obsadil desáté místo. Rozdíl mezi oběma celky ale nebyl v sobotu příliš patrný.

„Musíme zpátky na zem. Připravovali jsme se na roli papírových favoritů, snažili se do holek dostat vedle sebevědomí a znalostí o hře soupeřek taky respekt, ale v samotném zápase tomu tentokrát přístup týmu neodpovídal. Musíme se na to do odvety zaměřit a maximálně se ze zápasu v Mostě poučit,“ uvedl Bašný.

„Tvrdě to odmakat, zvýšit výrazně důraz a nasazení, zlepšit tím projev. Musíme se vrátit k tomu, co nás zdobilo i na poslední vrcholné akci, tedy k organizaci hry,“ dodal.

Také nejlepší střelkyně sobotního utkání Michaela Hrbková očekává výrazné zlepšení. „Do Turecka jedeme s respektem, teď už víme, že něco hrát Turkyně umějí. Musíme opravdu zabrat, jestli na šampionát chceme. Ony musí dotahovat, čtyři góly není moc, ale furt je to náskok. Doufám, že se zmobilizujeme a v Turecku podáme úplně rozdílný výkon,“ uvedla nejlepší hráčka uplynulé sezony německé ligy.

Český tým usiluje o čtvrtý postup na velkou akci za posledních šest let. Na světovém šampionátu naposledy startoval v roce 2013 v Srbsku, kde skončil patnáctý. Na minulé MS předloni se národní celek neprobojoval.