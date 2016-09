Házenkářka Adámková stihla s Porubou jeden duel a jde do bundesligy

Za svůj mateřský klub odehrála jediné utkání poté, co se vrátila z druhé německé ligy. Měla být jednou z největších porubských opor. „Vše se seběhlo rychle,“ uvedla. „Ve středu jsem obdržela nabídku, dvě noci jsem pořádně nespala.“

Co rozhodlo? „Je to pro mě obrovská šance, která se už nemusí nikdy opakovat. Göppingen sháněl pivotku. To jednání bylo seriózní, netlačili na mě.“

Přiznala, že se jí neodchází snadno. „Doma jsem to obrečela a stejné to bylo i v kabině, když jsem to říkala spoluhráčkám. Přes léto se v Porubě vytvořila skvělá parta.“

Dodala, že hrát bundesligu byl její dětský sen. Navíc se v Göppingenu sejde s další bývalou hráčkou Poruby Michaelou Hrbkovou.

„Už jsem s přestupem do zahraničí moc nepočítala,“ řekla Adámková. „Měla jsem sice nabídky z druhé německé bundesligy, ale nebyly zajímavé. Ta z Göppingenu mi vyrazila dech. Nejvyšší německá soutěž má obrovskou kvalitu.“

Adámkovou mrzí, že odchází po vysoké porážce s Michalovcemi. „Ten zápas jsem si představovala jinak. Vůbec nám nevyšel. Nevím, co se stalo, ale náš výkon byl hodně ustrašený. V útoku jsme hned po první přihrávce šly do faulu, nedávaly jsme si balon z ruky.“

Poruba selhala v obraně i útoku

Nějaká pozitiva na hře Poruby přece jen našla - bojovnost a nějakou kreativitu v útoku. „Byly tam akce, které vyšly z naší hlavy,“ uvedla.

Jenže Porubanky propadly v obraně i útoku. „To, kolik jsme dostali gólů, mě překvapilo,“ řekl porubský trenér Peter Olšavský. „Spoléhali jsme na to, že budeme vycházet ze zabezpečené obrany.“

Kouč tvrdí, že se hráčky dostaly do jakéhosi útlumu. „Z toho pramenily zahozené šance. Nedokázali jsme zareagovat na rychlé protiútoky soupeřek, i když jsme si říkali, že je to jejich největší zbraň.“

Trenér Michalovců František Urban tak výrazné vítězství nečekal. „Ale velmi mě těší,“ podotkl.

Co k němu vedlo? „Celou dobu jsme hráli koncentrovaně a také to, že jsme nechali delší dobu hrát základ,“ řekl Urban.