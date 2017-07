Házenkáři mistrovské Dukly mají v Poháru EHF soupeře z Islandu

V zářijovém prvním kole ženského Poháru EHF se hráčky Slavie Praha utkají s běloruským celkem BelAZ Minsk, který před rokem v téže fázi soutěže vypadl s Baníkem Most. Mistrovský Most byl tentokrát nasazen do druhého kola, v němž narazí na vítěze ukrajinsko-nizozemského duelu Galyčanka - Dalfsen.

Most chtěl startovat v Lize mistryň, ale evropská házenkářská federace jeho přihlášku zamítla. „Po nepřijetí do Champions League jsme obdrželi částečnou kompenzaci a jsme nasazeni rovnou do druhého kola Poháru EHF. Los byl vcelku vlídný, ale zároveň k pousmání, s týmem z Holandska odehrajeme 18. srpna přípravný zápas,“ uvedl mostecký klub na svém webu.

Stejně jako v Lize mistrů nemá česká házená zastoupení ani ve Vyzývacím poháru.