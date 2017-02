Když se daří, chytám jako v transu, líčí plzeňský gólman Šmíd

„Na podzim se mi zápas v Zubří vůbec nepovedl, neměl jsem skoro žádný ̈zákrok, navíc to bylo v televizi. Mrzelo mě to, měl jsem tu porážku v hlavě a chtěl to teď za každou cenu odčinit. Doufám, že se mi to povedlo,“ oddychl si Šmíd, syn někdejšího hokejového obránce plzeňské Škody.

Žádnou speciální přípravu na střelce Zubří ale neměl. „Je to stejné před každým zápasem. S Honzou Štochlem a Filipem Herajtem rozebíráme střelce soupeře, snažíme se je dostat do hlavy,“ popisoval Šmíd.

„V první půli tam na Honzu létaly nepříjemné střely. Zubří trefovalo kouty, které má obvykle pokrýt obrana. S tím už pak gólman těžko něco udělá. Ale postupně jsme defenzivu zlepšili a kluci mi v brance strašně pomohli,“ děkoval spoluhráčům.

Kompletní gólmanské trio Talentu se na hřišti prostřídalo proti Martinu Hrstkovi, preciznímu exekutorovi sedmimetrových hodů Zubří. „Hází je skvěle. Byli jsme domluvení, že když jednu promění, na tu příští půjde další z nás. Nakonec mu jednu chytil Honza, v pravou chvíli v závěru utkání. Takže i kdyby jich proměnil patnáct, důležité je, že jsme vyhráli.“

Šmíd přiznává, že tým chtěl odčinit i předchozí zaváhání v Novém Veselí, kde mistr získal jen bod za remízu 29:29. „Měli jsme tam i trošku smůly, v závěru se přidaly také zbytečné ztráty balonů. Věděli jsme, že teď už musíme vyhrát. Jsem rád, že se to povedlo a navíc před plnou halou. Když vás fanoušci ženou, je to parádní pocit,“ líčil mladý gólman Talentu.

Přiznává, že atmosféru hodně prožívá. „Nejdůležitější je první povedený zákrok. Ten člověku zvedne sebevědomí. A já jsem pak v takovém transu, že se mi chytá krásně a prožívám to i s fanoušky,“ usmíval se Šmíd.

Plzeň poskočila na třetí příčku, má stejně bodů jako druhé Lovosice, jediný ztrácí na Zubří. Zaútočit na něj chce Talent hned v neděli, kdy ho čeká další ligové kolo v Hranicích (10.30). „Doma jsou silní. Ale doufám, že ten zápas zvládneme,“ přál si Šmíd.