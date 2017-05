Porážka v prvním utkání nás vyléčila, tvrdí plzeňský házenkář Tonar

V Plzni minulý víkend urval každý tým po jednom vítězství. Můžete si být jistí, že dnes v pražském Edenu to bude v další bitvě o házenkářský titul mezi Talentem a Duklou pořádná řež, atmosféra třaskavá a emoce vyhrocené.

„Třetí zápas může hodně napovědět o výsledku celé série,“ míní i Michal Tonar, střední spojka Talentu Robstav-M. A. T. Plzeň.

Mistři uplynulých tří sezon míří do Prahy za stavu série 1:1. Dukla si domácí zápasy přeložila z malé haly v Ruzyni do honosnějšího stánku v Edenu, zítřejší čtvrté utkání navíc naváže na finále ženské nejvyšší soutěže mezi Slavií a Mostem.

„Chceme alespoň jeden zápas v Praze vyhrát a když se tak stane už v pátek, o to lépe,“ říká plzeňský trenér Martin Šetlík.

Jeho tým začal finále porážkou 22:24, druhý souboj ale ovládl rozdílem třídy (34:19). „Když budeme hrát jako v neděli, bude to dobré. Je to především o pohybu, musíme být agresivnější v obraně, hrát co nejrychleji, v postupném útoku do toho jít z náběhů a ne ze stoje, udržet nátlakovou hru. Musíme věřit, že letité návyky budou fungovat a přidáme i nějaké překvapivé prvky,“ plánuje kouč Talentu.

Počty jsou jasné, k titulu potřebují oba týmy ještě dvě vítězství. Pokud se nerozhodne v Praze, vrátí se série v sobotu 27. května ještě jednou do městské haly v Plzni.

„Porážka v prvním utkání nás rychle vyléčila,“ tvrdí Tonar. „Celou sezonu spoléháme na skvělou obranu na čele s Honzou Štochlem, ale v prvním zápase jsme toho moc neubránili a pak chyběly góly z rychlých protiútoků. Druhý den tam byl markantní rozdíl, byli jsme víc koncentrovaní, nažhavení a všechno fungovalo tak, jak by mělo. Doufám, že v tom budeme pokračovat,“ věří hlavní dirigent plzeňské ofenzívy.

Klub po oba dny vypravuje do Prahy autobus pro fanoušky a hráči věří, že budou v Edenu slyšet. „Hráli jsme tam finále už loni, není to nové prostředí. Hala bude plná a doufám, že přijede co nejvíc lidí z Plzně,“ vzkazuje Tonar. Dnes se finalisté utkají už popáté v sezoně. „Známe se dokonale, těžko se vymyslí ještě něco nového. Bude to zase hlavně o pohybu, s míčem i bez něj,“ doplňuje.

Kdo bude večer blíž k titulu?