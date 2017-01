Házenkářská pohádka, díl druhý. Katar slaví a Němci zase spílají sudím

Dvoumetrový pořízek Julius Kühn měl slzy v očích a vysoukal ze sebe jen pár slov: „Pardon, k zápasu nedokážu nic říct.“ Na házenkářském mistrovství světa se zrodilo prvotřídní překvapení. Německo, mistr Evropy a bronzový celek z olympiády v Riu, vypadlo již v osmifinále.

Poté, co ve skupině vyhrálo pět zápasů z pěti. A navíc... S Katarem.

Ožívá tím příběh, který takřka přesně před dvěma lety zaujal i neházenkářské fanoušky. Tehdy mistrovství světa hostilo Dauhá a Katařané si došli pro stříbro, na což by si před turnajem nevsadili ani místní movití šajchové. Šlo ovšem o jízdu hodně kontroverzní: tým byl plný naturalizovaných cizinců a především v play-off mu výrazně pomáhaly verdikty rozhodčích.

28. ledna 2015: Katar vs. Německo 26:24. Z poražených prýštila hořkost.

22. ledna 2017: Katar vs. Německo 21:20. Pocity se příliš nezměnily.

„Nečekal bych, že se bude situace opakovat, ale bylo jasné, že je celek z Asie více či méně upřednostňován,“ řekl gólman Andreas Wolff. „Už poměr sedmiček hovoří jasně. A především nad tím, jak se pískalo v závěru, můžu jen kroutit hlavou.“ Kritiků bylo mnohem víc, ale zároveň se našli i zdravě sebekritičtější jedinci. „Při množství našich chyb se o rozhodčích nepotřebujeme bavit,“ uznal Stefan Fäth.

Katarský reprezentant Rafael Capote pálí.

Ano, to je dost možná podstata problémů. Němcům se duel vůbec nepovedl. Vedli, náskok ztratili a v koncovce jim chyběl šmrnc. Ostatně ani před dvěma lety v poušti nehráli (tehdy ve čtvrtfinále) dobře. Pravda, sudí Katařanům rozhodně neškodili - tehdy ani nyní. Podobné úvahy nikdy nejsou stoprocentní, duel může ovlivnit ledajaká maličkost, ale pokud by Němci podali svůj standardní výkon, pár lapsů rozhodčích by je pravděpodobně nesrazilo.

Už proto, že řady katarských „cizinců“ notně prořídly. Z čistě naturalizovaných borců mají v kádru trio Danijel Šarič (Srbsko/Bosna), Rafael Capote (Kuba) a Bertrand Roiné (Francie). „Ukázali jsme, že jsme tým. Ukázali jsme, že si Katar zaslouží respekt,“ cítí satisfakci Valero Rivera, španělský trenér vítězů. „Je to velký den pro katarský sport. Hodně jsem se na něj nadřeli.“

Na MS skončili i vítězové z Ria Na házenkářském MS ve Francii skončili už v osmifinále dva vítězové skupin, kteří v nich získali maximální počet 10 bodů. Kromě Německa se balí rovněž olympijští vítězové z Dánska - po zlatém Riu je tentokrát hned na startu play-off předčili Maďaři. „Dosud jsem si počínali velmi dobře, takže cítíme obrovské zklamání,“ řekl kouč Dánů Gudmundur Gudmundsson. „Ale soupeř byl v osmifinále lepší. My jsme zaostali za očekáváními. Naše hra byla podle mě příliš pomalá.“

Díky tomu může snít o druhé medaili za sebou, teď je v cestě Slovinsko.



Osmifináloví soupeři jsou si poslední dobou souzeni. Vše začalo v Kataru a pokračovalo na olympiádě, když loni v Riu Němci slavili sladkou pomstu a ve čtvrtfinále soka rozmetali 34:22. Teď na světovém šampionátu ve Francii prokráčeli skupinou bez ztráty bodu a věřili v další úspěšný turnaj, jenže...

„Možná jsme se viděli až moc v budoucnosti. Možná jsme už moc mysleli na případné semifinále s domácí Francií,“ uznal gólman Wolff.



A pak tu je další faktor: zatímco hvězdy evropských lig a ty bundesligové především jsou zatíženy chronickou únavou a extrémně nabitým kalendářem, Rivera má v kádru pro MS z 16 hráčů celkem 15 z katarské ligy. „Tohle je moje hlavní výhoda proti evropským soupeřům,“ pronesl; sehranost a množství společných tréninků jsou v klíčových chvílích znát.

I proto Němci tuší, že letos slova o podvodu od mužů s píšťalkou nemají takovou váhu. V Kataru to bylo až příliš zřejmé - ale s dvouletým odstupem mohou být evropští šampioni naštvaní v první řadě sami na sebe.