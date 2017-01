Strhující finiš Mostu obral lídra z Michalovců, ale titul je nejspíš fuč

„Kompliment pro můj mančaft, že jsme to nikdy nevzdaly, protože to vypadalo hrůzostrašně,“ uvedl mostecký trenér Peter Dávid. „Ale zápas jsme nezvládli hlavou a ani v přesilovkách, v nich jsme si zasadili střelu do kolen.“

Český šampion vedl 2:0, ale pak zkolaboval. Hosté šesti góly v řadě převrátili skóre a utekli až o hrozivých sedm branek. „Nechápu, že jsme tuhle fázi prohráli 1:10,“ divil se Dávid. Andělé se pak rozjeli ke stíhací jízdě, Zachová snižovala vteřinu před koncem 1. poločasu na rozdíl dvou branek. I po přestávce velkoklub naháněli, hráli i bez brankářky a plná hala je hnala ke zteči.

V závěru se Most několikrát docvakl na gól, srovnala až minutu před koncem po rychlém protiútoku Jeřábková. Hned ale kontrovala Bajčijová, hosté 30 vteřin před koncem znovu vedli. Poslední útok Andělů zakončila Jeřábková a hala explodovala nadšením.

Na podzim Most ztroskotal v Michalovcích 26:30, tehdy si stěžoval na tendenční výkon rozhodčích. Do konce interligy zbývá 10 kol.

„Jsem nadšený z koncovky, která nám zajistila bod, ale celkově je zápas spíš zklamáním,“ doznal Dávid, který nevěří, že Michalovce titul pustí: „Zaslouženě budou mistr interligy. Jsou jednoznačně nejlepší, musíme být upřímní.“

Interliga házenkářek 15. kolo

Veselí nad Moravou - Šaľa 22:30 (11:13)

Nejvíce branek: Šustková 10/3, Vinklárková 4/1, Krokavecová 3 - Klučková 9/2, Blehová 5, Veselková 4.

Písek - Slavia Praha 17:34 (12:17)

Nejvíce branek: Boorová 5/1, Součková 4, Benešová 3 - Galušková 9/2, Pokorná 7/3, Novotná 4.

Most - Michalovce 27:27 (14:16)

Nejvíce branek: Szarková 12/3, Jeřábková 9, Dvořáková 2 - Černovová a Perederyjová po 6, Wollingerová 5.

Poruba - Prešov 29:26 (15:13)

Nejvíce branek: Rechtorisová 7, Minarčíková 5, Marčíková 4/1 - Bačíková 7/1, Lebeděvová a Gajdošová po 5.

Partizánske - Zlín 23:23 (16:15)

Trenčín - ŠKP Bratislava 25:19 (13:9)