Česko-slovenské vazby sílí. Házená chce i společné mistrovství Evropy

Ti nejlepší házenkáři Evropy - a tím vlastně nejlepší na planetě, neboť dominance kontinentu dál platí - nastupují do vyprodané O2 areny v Praze do zápasu o zlato. Utopie? Nikoli zcela.

„Byť je to hodně vzdálená budoucnost, jde o první možný termín, který je k dispozici. A uděláme pro to všechno,“ říká Radek Bendl, šéf Českého svazu házené. Cílem je získat pořádání Eura v roce 2022; nikoli sami, ale již v novém formátu, kdy se o turnaj mohou dělit až tři země. V tomto případě Češi, Slováci a Maďaři. Proběhlo už i třístranné jednání v Bratislavě.



A česká metropole věří, že by v případě úspěchu vrchol viděla právě ona. „To je náš sen,“ přiznává Bendl o představě finále v O2 areně. „Z hlediska infrastruktury by to tak nyní mělo být.“ Druhé hostitelské město by ideálně mělo být na Moravě, už kvůli spojení s dalšími dvěma zeměmi.

Slováci ani Maďaři momentálně takovou halu k dispozici nemají, u druhých jmenovaných by se však situace ještě mohla změnit. „Maďaři jsou na vzestupu, vždyť kandidují na olympiádu,“ připomíná Bendl snahu Budapešti o letní hry v roce 2024 a tamní mohutnou státní podporu sportu.

Nelze tedy vyloučit, že by Maďarsko postupně halu zvící pražské O2 areny postavit mohlo, ale proti je čas. Kandidatura musí být podána na podzim roku 2017 a hostitele finálového víkendu je třeba určit už v tento moment. Pořadatelé evropského šampionátu budou oficiálně vybráni v roce 2018.

Česko-slovenský den jako vrchol házenkářských oslav Tolik výročí se v příštím roce sejde... V roce 2017 to bude šedesát let od triumfu československých žen na mistrovství světa (1957), padesát let od zlaté radosti Československa na MS mužů (1967) či 45 let od olympijského stříbra v Mnichově 1972. Proto chce svaz v červnu v Praze uspořádat Den české a slovenské házené. „Máme ambice udělat z toho velkou akci, detaily budeme postupně zveřejňovat,“ řekl svazový předseda Radek Bendl.

Česko-slovenské vazby v házené obecně posilují. Ženská interliga oslaví patnáct let, mužská se pak rozjede od příštího ročníku. Sezona 2016/17, která ve středu od 18.00 startuje soubojem Dukly Praha a Nového Veselí, je tedy poslední v ryze české podobě. Ročník 2017/18 už bude obsahovat deset českých a šest slovenských mužstev.

„Co se týká cestování, nakonec by to neměl být takový rozdíl, zvlášť třeba pro kluby z Moravy. Ale i tak bychom rádi přišli s nabídkou, která by tyhle náklady případně pomohla pokrýt,“ říká Bendl.

Štreku na Slovensko si nedávno ve Final Four společného poháru vyzkoušeli i třeba čeští mistři z Plzně a jejich opora Milan Škvařil říká: „Příjemné to samozřejmě není, ale vydrželi to i jiní. Časově ani na kilometry to nemusí být taková změna; možná to někam na Slovensko bude blíž než do Karviné.“



Potenciální klady společné ligy jsou zřejmé: přidat na kvalitě i na rivalitě. „Fanouškovský zájem je možná ještě vyšší na slovenské straně,“ říká Bendl. „Lidé budou zvědaví, uvidí jiné tváře a jiné týmy.“

Federální spolupráce tak v házené dál nabírá na intenzitě.

A její vrchol má přijít v roce 2022.