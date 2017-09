Vítěznou jízdu havlíčkobrodských softbalistů zastavilo až finále

Závěrečná párty trochu zhořkla Chvíli jim trvalo, než ze sebe ten prvotní šok z těsné porážky 2:3 alespoň částečně setřásli. Ticho v šatně Hrochů by se bezprostředně po sobotním finálovém zápase s belgickým Brasschaatem dalo skoro krájet. „Jo, bylo to těžký,“ přiznal jeden z nejzkušenějších brodských hráčů Karel Kadečka. „Všichni jsme byli fakt hodně naštvaní, ale nakonec jsme se přece jen oklepali a vyrazili na závěrečnou párty,“ dodal. I na ní však brodským softbalistům stále dokola běželo hlavou, že chyběl opravdu malý kousek k tomu, aby se závěrečná párty v nizozemském Amersfoortu proměnila v oslavu obrovského brodského úspěchu. „Až do posledního zápasu to byl z naší strany úspěšný týden. Všechny soupeře jsme přejeli takovým způsobem, že nikdo nepochyboval, že Super Cup nakonec vyhrajeme celý. Bohužel ve finále bylo ale všechno proti nám. Rozhodčími počínaje, kteří soupeře tlačili, a chybějícím štěstím konče,“ povzdechl si Kadečka. S příchodem nedělního rána už ale viděl účast v Super Cupu trochu jinak. „Dosáhli jsme historického výsledku. Já sám si tohle druhé místo zařadím hodně vysoko,“ svěřil se při návratu domů bývalý dlouholetý úspěšný reprezentant. Většinu cesty však nejen on, ale i jeho spoluhráči spíš prospal. „Jsme všichni unavení nejen z hraní, ale i z té závěrečné párty. Byla to dlouhá noc,“ přiznal se smíchem Kadečka. „A jelikož v pondělí ráno už jdeme zase všichni do práce, těšíme se do vlastních postelí,“ přiznal na závěr.