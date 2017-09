Nová éra. Brněnským házenkářům má pomoct i rodinný klan

Brňané před dvěma lety byli kousíček od postupu do finále extraligy, rozhodující pátou semifinálovou partii proti Lovosicím ztratili doma gólem v poslední vteřině!

Proto atmosféra ve staré hale ve Vodově ulici připomínala jednu velkou házenkářskou tryznu.

Nyní se Hanták do Králova Pole vrací. Ne, slovenská spojka nemá symbolizovat návrat starých časů. „Kdyby tu bylo vedení jako kdysi, nevracel bych se,“ prohodí 29letý Hanták. „Mám s ním špatné zkušenosti, co se týče finanční oblasti,“ naznačí staronová brněnská opora.

Hanták je jednou z tváří z gruntu proměněného klubu, který od KP Brno odkoupil extraligovou licenci a nyní nese název SKKP Handball Brno.

„Vedli jsme poměrně obsáhlou diskusi, kam se ubírat. Jestli pokračovat v tradiční cestě, nebo stavět na nové, dlouhodobější koncepci,“ přibližuje sportovní ředitel Jan Schneider. „Rozhodli jsme po ne příliš dlouhé diskusi, že volíme variantu B. Proto jsme provedli výrazné omlazení družstva.“

Konec stálic a evropský sen

V Králově Poli přestali počítat s dlouholetou brankářskou oporou Jiřím Bavlnkou, skončit musel také tahoun a pivot Michal Dostalík.

„Postupně chceme vybudovat nový perspektivní tým,“ poví trenér Jozef Hanták starší, jenž se syny Jozefem a mladším Martinem nově tvoří v Brně rodinný klan. „Staršího jsem trénoval v Karviné, fungovalo to a byly pěkné výsledky. S mladým se potkám poprvé. Ale žádné výhody mít nebudou,“ ujistí hlava rodiny.

Do nejvyšší soutěže vstoupí Brňané v neděli od 10.30 právě v Karviné. „Chceme dosáhnout co nejlepší výsledek. Samozřejmostí by mělo být dostat se do play-off,“ vytyčí si cíl kouč Hanták.

„Prioritu jsme si určili postupný růst výkonnosti v horizontu dvou let. Netajíme se tím, že bychom chtěli hrát i evropské poháry,“ doplní sportovní ředitel Brňanů, kteří zahájili přípravu počátkem července jako první z extraligy.

Projeví se to na palubovce? „Náš tým má potenciál,“ věří Jozef Hanták mladší. „Nechci přehánět, ale v týmu je síla, kterou ukáže. Časem.“