Hanácké laťce vládl Dalecký, v Olomouci porazil i Bábu

„Jsem zvyklý na jiné výkony, ale hlavně, že jsem to přežil,“ přiznal 33letý hegemon české výšky, kterého letos brzdily zdravotní problémy.

Přesto do Olomouce přijel. „Jezdím sem rád, je to velice přátelská akce s fantastickými lidmi, a pokud mi zdraví dovolí, tak přijedu i příští rok. Možná už to bude naposledy,“ naznačil Bába.

Vítězství si za 210 centimetrů odvezl Matyáš Dalecký, který se pak neúspěšně pokoušel o osobní rekord na 217 centimetrech.

„Porazit Jardu Bábu se moc často nestává,“ cenil si 23letý atlet z Kolína. „Navíc se tu skáče z kopce, takže se člověk musí technicky srovnat.“

Na třetím místě skončil olomoucký Martin Odstrčil, osmnáctiletý talent skočil stejně jako Bába 207 centimetrů.