Nechceme na mistrovství světa 2021 kandidovat, říká Hamza po porážce Rusů

Máte nyní pocit vítězství?

Určitě. V prosinci jsme tento proces jakožto český svaz iniciovali. Teď se nám i díky obrovské podpoře sportovců z celého světa podařilo uspět. Rusové musí vrátit mistrovství světa 2021, nebo jim bude odebrané. Důvod je vlastně nakonec docela prostý: nesplnili ani zahajovací podmínky ke kandidatuře. Protože Rusko není kompatibilní s předpisy WADA, neměli být k této kandidatuře ani připuštěni. Což jsme sice tvrdili od začátku, už při loňských volbách, ale nebyli jsme tehdy vyslyšeni. Bohužel tedy muselo dojít k až tak složitému řešení.

Na mimořádném kongresu IBU se jednalo rovněž o požadavcích sportovců, kteří ve své petici požadovali výrazné zpřísnění antidopingových pravidel. Také ti budou podle vás s dosavadním vývojem jejich „kauzy“ spokojeni?

Ti asi trochu míň. Zatím se vytvořila šestičlenná komise IBU, kde budou mít i sportovci zástupce v podobě Lowella Baileyho. Komise má do června zpracovat veškeré podklady, aby potom exekutiva IBU mohla rozhodnout o pokutách, které budou za doping od příští sezony platit. Ale jak znám názory skupiny kolem Martina Fourcada, Lowella Baileyho a Michala Šlesingra, tak si myslím, že z tohoto rozhodnutí kongresu nebudou nadšeni. My jsme jako Česko hlasovali jediní proti, ale zůstali jsme osamoceni.

Proč jste hlasovali proti?

Vadilo nám to zdlouhavé časové hledisko. O některých bodech nových antidopingových pravidel, jak je požadovali sportovci, se mohlo rozhodnout už tady. Samozřejmě, výše jimi požadované pokuty pro národní asociace za opakovaný doping, tedy milion eur, je vysoká. Právě o té se tu vedla velká diskuse. Padaly argumenty, zda tuto výši procentuálně neuzpůsobit rozpočtům jednotlivých svazů. Ale já si neumím představit, jak IBU bude zkoumat rozpočet nějakého svazu. Takže jednání se zaseklo na té částce a ruku v ruce se s tím zasekl i návrh na snižování národních kvót v případě dopingu. Proto IBU vytvořilo zmíněnou komisi, která má sazebník pokut připravit tak, aby byly kompatibilní s předpisy WADA a s mezinárodním právem. Potom by nemohlo docházet k právním sporům, které skončí u sportovní arbitráže CAS. Přesto si myslím, že jsme v tomto směru už dnes mohli více pokročit. Bohužel drtivá většina delegátů souhlasila s tím, že to bude ještě chvíli trvat.

Opuštěný stůl ruské delegace na kongresu IBU. Před chvílí oznámili, že Ťumeni odeberou mistrovství světa.

Jednání exekutivy i kongresu se odehrávalo za zavřenými dveřmi. Jak byste popsal jeho atmosféru?

Tak napjatou jsem ještě nezažil, a to už jsem na svém sedmém kongresu IBU. Všichni napjatě čekali na rezultát ohledně Ťumeně. Osobně si myslím, že jsme nikdy nemuseli jednat o tom, že mistrovství budeme někomu odebírat, protože IBU neměla loni Ťumeň k volbám vůbec připustit. Jsem ale moc rád, že se nyní ukázalo, že jsme měli od začátku pravdu, přestože mě mnozí lidé za mé názory napadali. Teď je vidět, že jsme měli ty právní věci načtené dobře. Potěšilo mě, že exekutiva IBU teď našla odvahu tuto věc znovu otevřít a takhle rozhodnout. Ovšem myslím si, že kdybychom na ni tlačili jen jako prezidenti národních federací, nedosáhli bychom současného výsledku. Nesmírně nám svým nátlakem pomohli sami sportovci.

Jejich bitva však trvá...

A my je teď musíme na oplátku podpořit a pomoci jim jejich požadavky směrem k IBU co nejvíc uspokojit. Myslím, že jedni bez druhých bychom to s Ťumení nezvládli. Určitě se tady stavím za Martinem Fourcadem i Lowellem Baileym a pobavíme se s nimi o hledání strategie do budoucna. Myslím, že všichni cítíme, že se něco musí začít v celé IBU měnit, protože je tu vše takové zabetonované. Asi coby Češi patříme v biatlonu spíš k těm revolučním typům, ale už jsme se na tuhle cestu jednou dali, tak na ní zůstaneme. Pokud chceme, aby se biatlon ve světě udržel tam, kde je, a aby byl v uvozovkách jedničkou mezi zimními sporty, k čemuž má nakročeno, tak je potřeba řešit i nepříjemné věci, které se dlouhé roky zametaly pod koberec.

Jak ruská delegace na verdikt ohledně Ťumeně reagovala?

To nedokáži říci, se mnou se Rusové moc nebaví.

Byli jste společně se slovinskou Pokljukou jejich protikandidáty. Přesto jste už v lednu vyhlásil, že s Novým Městem nechcete v opakovaných volbách kandidovat. Stále to platí?

Na tom se zatím nic nemění. Otázkou je, kdo ke kandidatuře bude připuštěn: zda jen ti původní protikandidáti, nebo jestli bude úplně otevřená. Jestliže bude zcela otevřená, určitě kandidovat nebudeme. Pokud by ale exekutiva IBU vyhlásila, že musí kandidovat pouze ti, co kandidovali už předtím, bude to složitější. Ale myslím si, že i tak bychom do toho nešli. Takové je rozhodnutí vedení celé české federace i českého týmu, že kandidovat nechceme.