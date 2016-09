Brečel, třásl se, pak vyhrál. Djokovič: Ať Wawrinka rozšíří velkou čtyřku

„Takhle nervózní jsem ještě nikdy nebyl,“ řekl jednatřicetiletý muž. „Postupně jsem si začal věřit. Soustředil jsem se na to, co dělám na kurtu. Nepřemýšlel jsem, co se stane, když vyhraju.“

Ačkoliv to při zápase nevypadalo (naopak se nechal ošetřit Srb krvácející z prstů u nohou), Wawrinkův triumf byl vykoupen bolestí.

„Byl to nejtěžší grandslam,“ přiznal fyzicky vyčerpaný šampion. „Na kurtu jsem nechal všechno. Během čtrnácti dnů jsem tu hrál dvaadvacet hodin. Snažil jsem se neukázat soupeři žádný problém, žádnou křeč, prostě nic. Teď můžu být šťastný. A taky hrdý na to, čeho jsem dosáhl. Byl to skvělý turnaj,“ řekl Wawrinka.

Závěrečný grandslam sezony měl být příležitostí pro nastupující generaci.

Tenisté ze špičky zmožení náročným programem, který letos doplnila olympiáda, buď vůbec v New Yorku nestartovali, nebo byli zranitelnější než obvykle.

Jenže titul slaví třicátník Wawrinka, nejstarší grandslamový vítěz od Agassiho triumfu v Melbourne 2003.



Zároveň se stal pátým mužem po třicítce v Open éře, který posbíral dva a více titulů z největších tenisových podniků.

Poražený Djokovič pozval Wawrinku mezi vyvolené. Ať velkou čtyřku, kam patří ještě Federer, Nadal a Murray, rozšíří. Ať se mluví o velké pětce. „Byl ke mně vždycky milý,“ poděkoval Wawrinka kamarádovi. „Ale mám mezi ně ještě hodně daleko.“

Na baráž přijede Federer a... kdo?

Když v roce 2007 dorazil na daviscupovou baráž do Česka s Rogerem Federerem i mladý Wawrinka, domácí se divili: „Kdo to vůbec je?“

Švýcar tehdy podle očekávání nezískal ani bod. Švýcaři spadli a Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem započali slavnou éru završenou dvěma Davis Cupy.

Ale Wawrinka se posléze prosadil mezi elitu. Výrazně mu pomohl kouč Magnus Norman, který ho donutil tvrdě dřít.

Jeho jednoručný bekhend fanoušci obdivují, soupeři závidí a bojí se. Na Wawrinku v nejlepší formě se tak hezky kouká!

Rodák z Lausanne, jehož prarodiče pocházejí z Broumova a který se věnuje také hře na klavír, se v posledních letech chlubí skvělou statistikou: tři grandslamová finále, tři tituly, třikrát porazil vládce žebříčku ATP. Ve finálových duelech uspěl už jedenáctkrát za sebou.

Wawrinka tvrdí, že nejlepší tenis nehraje v první kolech, ale právě až v soubojích o trofej. Jeho výkon na turnajích graduje. Možná proto nyní ve třetím kole v pětisetové bitvě s Britem Danielem Evansem čelil mečbolu.

Mnozí mu tenhle přístup vyčítají. Dřív se pořádně nedokázal na menších turnajích nabudit. Je zvláštní, že triumfoval na Australian Open, Roland Garros a teď i na US Open, je olympijský šampion, před dvěma lety s Federerem konečně vybojoval Davis Cup.

Ovšem jenom jednou zvítězil na turnaji série Masters. „Ale to mě nezajímá,“ řekl Wawrinka a koukl se na stříbrný pohár. Jeho newyorské slzy vystřídal šťastný úsměv.

Stan Wawrinka, malý muž velkých zápasů.