Mladí krasobruslaři se v Ostravě neztratili: 8. Bělohradský, 9. Hanzlíková

Jiří Bělohradský po dojezdu volné jízdy nejdřív chvíli kroutil hlavou. „Začátek nebyl úplně vydařený, po prvním pádu jsem se mi chvíli chtělo skončit. Ale řekl jsem si, že to dojedu a dojedu to se ctí. Což se pak povedlo, takže jsem nakonec spokojený,“ řekl starší bratrské krasobruslařské dvojice.



V sedmnácti letech absolvoval v loňské sezoně premiéru na mistrovství Evropy mezi muži v Bratislavě, v letošní sezoně by si rád vychutnal atmosféru kontinentálního šampionátu, který se v lednu uskuteční právě v OSTRAVAR ARÉNĚ. „Ještě to v hlavě nemám, jelikož momentálně mám před sebou juniorské soutěže. Ale rád bych jel před českým publikem. Šampionát v Bratislavě byl super, ale tady bude atmosféra určitě ještě lepší,“ dodal Jiří Bělohradský.

Bratři Bělohradští - Jiří a Matyáš - na ISU Grand Prix 2016 - Czech Skate v Ostravě.

Mezi juniory se neztratil ani jeho bratr Matyáš. Patnáctiletý krasobruslař, který vyrůstá stejně jako jeho bratr pod vedením trenérského dua Vlasta Kopřivová - Tomáš Verner, obsadil v Ostravě devátou pozici. Vítězem soutěže juniorů se stal Rus Dmitrij Aliev před Američanem Alexejem Krasnozhonem a dalším ruským krasobruslařem Romanem Savosinem. Třetí z českých krasobruslařů Radek Jakubka skončil na 16. pozici.

Mezi juniorkami se výborným výkonem ve volné jízdě blýskla Michaela Lucie Hanzlíková. Po úvodní části, čtvrtečním krátkém programu figurovala na 17. místě - a byla hodně zklamaná. „Nevím, co se tam stalo. Nebyla jsem nervózní, ale pak to byl strašný výbuch. Bylo to špatné, byla jsem naštvaná sama na sebe,“ přiznala česká krasobruslařka.

Povedená volná jízda ji zvedla náladu. „Byla jsem soustředěnější, v kraťasu jsem dostala facku, tak jsem se srovnala. Víc jsem se uvolnila, chtěla jsem to prožít do hudby. Od začátku do konce jsem jízdu zvládla jako celek, vypadalo to dobře,“ vypravovala. V průběžném pořadí jen užasle pozorovala, kam se posouvá. Nakonec skončila devátá. „Byla jsem strašně ráda, jak jsem zajela a pak jsem jenom koukala, kam až jsem se to dostala.“

Vítězkou soutěže juniorek na ISU Junior Grand Prix 2016 - Czech Skate se stala Ruska Anastasia Gubanovová o pouhých osm setin bodu před Japonkou Rika Kihiraovou, třetí skončila další ruská krasobruslařka Alisa Lozková. Další dvě české krasobruslařky skončily mimo nejlepší desítky: Elizaveta Ukolová obsadila čtrnáctou pozici, na 17. místě skončila Natálie Kratěnová.

ISU Junior Grand Prix je seriálem soutěží pro nejlepší juniorské krasobruslaře ve věku od 13 do 19 let (v případě párových disciplín do 21 let věku u mužů). Seriál zahrnuje sedm soutěží. Šest nejlepších jednotlivců, resp. párů v každé kategorii se kvalifikuje do finále, které se uskuteční na začátku prosince v Marseille.